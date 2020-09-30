CHP'den harekatın 3. gününde Azerbaycan Büyükelçiliği'ne destek ziyareti kararı: Çeviköz yok

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'Büyükelçiyi ziyaret edeceğiz'
Partisinin Azerbaycan'a destek verdiğini belirten Özkoç, bu kapsamda Azerbaycan Büyükelçiliği'ne ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi.
'Heyetimizle gideceğiz'
Büyükelçiliğe gidecek CHP heyetini ilan eden Özkoç, ''Bugün saat 17.00'da Uğur Bayraktutan, Utku Çakırözer, Murat Emir ve ben Azerbaycan Büyükelçisi'ni ziyaret ederek desteğimizi bir kez daha ifade edeceğiz'' dedi.
Dış politikadan sorumlu isim Çeviköz yok
Söz konusu heyette, CHP'nin dış politikasını belirleyen ve Bakü büyükelçiliği görevinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün olmaması dikkat çekti.
'Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor'
Çeviköz, katıldığı bir TV yayınında ''Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor'' çıkışıyla tüm kesimlerden tepki toplamıştı.