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Gündem CHPden harekatın 3 gününde Azerbaycan Büyükelçiliğine destek ziyareti kararı Çeviköz yok
POLİTİKA

CHP'den harekatın 3. gününde Azerbaycan Büyükelçiliği'ne destek ziyareti kararı: Çeviköz yok

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun üçüncü gününde CHP'den 'destek ziyareti' kararı çıktı. CHP'li Özkoç'un ilan ettiği 'ziyaret' heyetinde ''Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor'' sözleriyle tepki toplayan ve partinin dış politikasını belirleyen Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz yok.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'a destek açıklaması yapmadı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'a destek açıklaması yapmadı

DHA
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Azerbaycan'a parti olarak destek verdiklerini ifade etti.

'Büyükelçiyi ziyaret edeceğiz'

Partisinin Azerbaycan'a destek verdiğini belirten Özkoç, bu kapsamda Azerbaycan Büyükelçiliği'ne ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi.

ABD’ye gerek yok Çeviköz var
GÜNDEM
ABD’ye gerek yok Çeviköz var

'Heyetimizle gideceğiz'

Büyükelçiliğe gidecek CHP heyetini ilan eden Özkoç, ''Bugün saat 17.00'da Uğur Bayraktutan, Utku Çakırözer, Murat Emir ve ben Azerbaycan Büyükelçisi'ni ziyaret ederek desteğimizi bir kez daha ifade edeceğiz'' dedi.

CHP'nin eski yöneticisi Ateş: Çeviköz böyle söylerse Ermeni bakan az bile söylemiş olur
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CHP'nin eski yöneticisi Ateş: Çeviköz böyle söylerse Ermeni bakan az bile söylemiş olur

Dış politikadan sorumlu isim Çeviköz yok

Söz konusu heyette, CHP'nin dış politikasını belirleyen ve Bakü büyükelçiliği görevinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün olmaması dikkat çekti.

'Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor' diyen CHP'li Çeviköz çark etti: Sözlerim çarpıtıldı
GÜNDEM
'Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor' diyen CHP'li Çeviköz çark etti: Sözlerim çarpıtıldı

'Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor'

Çeviköz, katıldığı bir TV yayınında ''Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor'' çıkışıyla tüm kesimlerden tepki toplamıştı.

CHP'li Çeviköz'den skandal iddia: Türkiye Azerbaycan'a cihatçıları gönderiyor
OYNAT 00:25
CHP'li Çeviköz'den skandal iddia: Türkiye Azerbaycan'a cihatçıları gönderiyor
CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz Habertürk'te “Türkiye Suriye'den cihatçıları Azerbeycan'a taşıyor' iddiasını ortaya attı. Söz konusu iddia Ermenistan tarafından uluslararası kamuoyuna servis edilen yalanlar arasında yer alıyor.


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