CHP'den şaşırtmayan çıkış: İmam Hatiplilere 'sapık' diyen Gülşen'e tepki değil destek geldi

İstanbul Yenikapı'da verdiği konser esnasında LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen yeni bir skandala imza attı. Sahne aldığı mekanda bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanan Gülşen, bu sözleriyle Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

CHP'DEN DESTEK GECİKMEDİ

İmam Hatip okullarını ve mensuplarını hedef alarak skandal bir yakıştırma yapan Gülşen hakkında soruşturma başlatılırken CHP'den destek gecikmedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, imam hatip okullarında eğitim görenler için 'sapık' ifadesini kullanan Gülşen'e destek paylaşımı yaptı.

"BİR DE GÖZALTI KARARI ÇIKARMIŞLAR"

Özkoç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakaret edene dava açarsın yargı kararını verir, Şarkıcı Gülşen'e bir de gözaltı kararı çıkarmışlar.

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Katiller, teröristler, uyuşturucu kaçakçıları dışarıda geziyor ya da ülkeden kaçırılıyor, hakarete jet gözaltı. Adaletiniz batsın"

Hakaret edene dava açarsın yargı kararını verir, Şarkıcı Gülşen'e bir de gözaltı kararı çıkarmışlar.



Katiller, teröristler, uyuşturucu kaçakçıları dışarıda geziyor ya da ülkeden kaçırılıyor, hakarete jet gözaltı. Adaletiniz batsın! — Engin Özkoç (@enginozkoc) August 25, 2022