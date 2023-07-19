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CHP'li Ali Haydar Fırat: Kılıçdaroğlu bana seçimden önce 'Koltuğuma yapışmayacağımdan kuşkun olmasın' demişti

CHP'den milletvekili aday adayı olan ancak listelere giremeyen iletişim bilimci Ali Haydar Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na daha önce "Sizin koltuğa yapışmayacağınızı düşünenlerdendim" dediğini ve "Hiç kuşkun olmasın" yanıtını aldığını söyledi. Fırat, " Geldiğimiz noktada böyle olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

10:12 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP'li Ali Haydar Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Bana koltuğa yapışmayacağım demişti

CHP'li Ali Haydar Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Bana koltuğa yapışmayacağım demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından CHP'de başlaya 'değişim' rüzgarı, kurultay günü yaklaştıkça daha sert esmeye başladı.

Partililer, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini ekran önünde dile getirmekten de çekinmiyor.

CHP'den milletvekili aday adayı olan ancak listelere giremeyen iletişim bilimci Ali Haydar Fırat da katıldığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'koltuğuna yapıştığını' ima etti.

'Koltuğuma yapışmayacağımdan kuşkun olmasın'

Kılıçdaroğlu ile bir anısı üzerinden göndermede bulunan Fırat, "Kılıçdaroğlu'na daha önce 'Sizin koltuğa yapışmayacağınızı düşünenlerdendim' demiştim. O da 'Hiç kuşkun olmasın' demişti." ifadelerini kullandı.

Fırat, gelinen noktada bunu böyle olmadığını söyledi.



#Ali Haydar Fırat
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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