CHP'li Ali Haydar Fırat: Kılıçdaroğlu bana seçimden önce 'Koltuğuma yapışmayacağımdan kuşkun olmasın' demişti

CHP'li Ali Haydar Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Bana koltuğa yapışmayacağım demişti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından CHP'de başlaya 'değişim' rüzgarı, kurultay günü yaklaştıkça daha sert esmeye başladı.
Partililer, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini ekran önünde dile getirmekten de çekinmiyor.
CHP'den milletvekili aday adayı olan ancak listelere giremeyen iletişim bilimci Ali Haydar Fırat da katıldığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'koltuğuna yapıştığını' ima etti.
'Koltuğuma yapışmayacağımdan kuşkun olmasın'
Kılıçdaroğlu ile bir anısı üzerinden göndermede bulunan Fırat, "Kılıçdaroğlu'na daha önce 'Sizin koltuğa yapışmayacağınızı düşünenlerdendim' demiştim. O da 'Hiç kuşkun olmasın' demişti." ifadelerini kullandı.
Fırat, gelinen noktada bunu böyle olmadığını söyledi.