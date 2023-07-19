CHP'li Ali Haydar Fırat: Kılıçdaroğlu bana seçimden önce 'Koltuğuma yapışmayacağımdan kuşkun olmasın' demişti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında, ortağı olduğu Yedili Masa'nın neden seçimi kaybettiğine ilişkin soruyu yanıtladı. Cumhur İttifakı'nın 'seçmen ithal ettiğini' söyleyen Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesinde kendisiyle çok geç iş birliği yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söyleyen Özdağ, "AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?" dedi.