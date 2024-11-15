CHP’li başkan Kandil santraline dönmüş!

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı birleşimler oldukça gergin geçerken CHP’li Meclis üyelerinin terör örgütü PKK/ KCK soruşturması nedeniyle tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili iddiaları mecliste tartışılmaya devam ediyor. 3’üncü oturumda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Özer’in PKK/KCK terör örgütünden tam 694 kişiyle iletişim kurduğunu hatırlatarak, “Peki, kim bunlar? Bu şahısların 5’i ceza evinde, 47 si hakkında arama kararı var ve 3 ü için de uluslararası arama kararı söz konusu. Adeta kandil santrali gibi çalışan iletişim yoğunluğu sizin için gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor mu, bu kadar duyarsızlaşabileceğinize gerçekten inanmıyorum” dedi.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.