CHP’li başkan Kandil santraline dönmüş!

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı birleşimler oldukça gergin geçerken CHP’li Meclis üyelerinin terör örgütü PKK/ KCK soruşturması nedeniyle tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili iddiaları mecliste tartışılmaya devam ediyor. 3’üncü oturumda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Özer’in PKK/KCK terör örgütünden tam 694 kişiyle iletişim kurduğunu hatırlatarak, “Peki, kim bunlar? Bu şahısların 5’i ceza evinde, 47 si hakkında arama kararı var ve 3 ü için de uluslararası arama kararı söz konusu. Adeta kandil santrali gibi çalışan iletişim yoğunluğu sizin için gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor mu, bu kadar duyarsızlaşabileceğinize gerçekten inanmıyorum” dedi.