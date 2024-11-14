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Süleyman Soylu'dan 'Ahmet Özer'e teşekkür' iddialarına yanıt: Taahhütname almayı unutmuşuz

Süleyman Soylu'dan 'Ahmet Özer'e teşekkür' iddialarına yanıt: Taahhütname almayı unutmuşuz

Hüseyin Berk
23:4514/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Süleyman Soylu - Ahmet Özer
Süleyman Soylu - Ahmet Özer

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığından alınan CHP'li Ahmet Özer'e 'teşekkür mektubu' yazdığı iddia edildi. Soylu, iddialara X hesabından verdiği yanıtta, "12 yıl önce AK Parti AR-GE Başkanı iken her görüşten akademisyen, gazeteci, STK ve düşün insanı çağırıp ardından rapor yayınlardık. Kanunlara ve hukuka uyacaksınız diye taahhütname almayı unutmuşuz. Özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında DEM Parti ile iş birliği sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı olan CHP'li Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun Özer'e 'teşekkür mektubu' yazdığı iddia edildi.

CHP yandaşı medyada dolaşıma sokulan haberler sonrası Soylu, X hesabından bir paylaşım yaptı.

"Taahhütname almayı unutmuşuz"

12 yıl önce AK Parti AR-GE Başkanı olduğu döneme işaret eden Soylu,
"Onlarca çalıştay yapıp her görüşten akademisyen gazeteci STK ve düşün insanı çağırıp ardından rapor yayınlardık. Kanunlara ve hukuka uyacaksınız diye taahhütname almayı unutmuşuz. Özür dileriz!.."
ifadelerini kullandı.


#Süleyman Soylu
#Ahmet Özer
#PKK
#Esenyurt Belediyesi

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