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CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması: Erdoğdu dahil üç kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması: Erdoğdu dahil üç kişi tutuklandı

18:013/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
AA
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Aralarında Ali Sukas ve Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu dört kişinin tutuklanması talep edildi.
Aralarında Ali Sukas ve Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu dört kişinin tutuklanması talep edildi.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Ali Sukas, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Veysel Erçelik tutuklandı. Tutuklanması talep edilen bir diğer isim olan Beylikdüzü Belediye Başkanı asistanı Gürkan Polat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Erdoğdu dahil üç kişi tutuklandı

Bu kapsamda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat'ın savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, ifadeleri alınan şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in tutuklanmasına karar verdi.

Görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapılmıştı.

Soruşturmada, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlenmişti.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in de bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edilmişti.



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