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CHP'li Mehmet Sevigen 'muhalefetten utanıyorum' diyerek anlattı: Akşener İstanbul ve Ankara'da tavşan aday çıkarıp ilçelerde pazarlık yapacak

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararının 'blöf' olduğunu söyledi. İYİ Parti'nin oylarının düştüğünü belirten Sevigen, "Bu olayların başında Akşener var. Oyları düştükçe daha da hırçınlaşacak" dedi. Sözlerinin devamında Akşener'in İstanbul ve Ankara'da aday çıkaramayacağını, çıkarsa da 'tavşan adaylar' ile ilçe belediyelerini almak için pazarlık yapacağını belirten Sevigen, "Muhalefetin içine düştüğü durumdan utanıyorum" dedi.

Hüseyin Berk
19:02 . 22/09/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Mehmet Sevigen - Meral Akşener

Mehmet Sevigen - Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçimlere gideceklerini söylemişti. Akşener, bugün yaptığı açıklamada, tüm il ve ilçelerde ayrı adayla seçimlere girme kararlarının blöf olmadığını vurgularken, hiçbir pazarlık yapmayacaklarının altını çizdi.

Kılıçdaroğlu'nun olası bir teklifine karşı ne yanıt vereceğine yönelik soruya ise Akşener, "Bizim adaylarımızı destekleme konusunda herkes serbest. Biz artık birbirimizle rakibiz, bu defter kapandı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının çok şaşırtacak bir isim olacağını söyleyen Akşener, 2024'ün mart ayındaki seçimlerde başarısız olma durumunda 'Bütün sorumluluk bana aittir, ben gereğini yapacağım' diyerek istifa mesajı verdi.

Akşener CHP'ye kapıları bir kere daha kapattı: Yerel seçimler için net tavır
Akşener CHP'ye kapıları bir kere daha kapattı: Yerel seçimler için net tavır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener tüm il ve ilçelerde ayrı adayla seçimlere girme kararlarının blöf olmadığını vurgularken, hiçbir pazarlık yapmayacaklarının altını çizdi. Kılıçdaroğlu'nun olası bir teklifine karşı ne yanıt vereceğine yönelik soruya ise Akşener, "Bizim adaylarımızı destekleme konusunda herkes serbest. Biz artık birbirimizle rakibiz, bu defter kapandı" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının çok şaşırtacak bir isim olacağını söyleyen Akşener, Beşiktaş adaylığı için de Mustafa Sandal'a yeşil ışık yaktı. Akşener ayrıca 2024'ün mart ayındaki seçimlerde başarısız olma durumunda 'Bütün sorumluluk bana aittir, ben gereğini yapacağım' diyerek istifa mesajı verdi.

CHP'li Sevigen: Akşener tavşan aday çıkaracak, belediye almak için blöf yapıyor

Akşener'in açıklamalarına ilişkin Haber Global canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan eski Devlet Bakanı ve eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen, muhalefetin içine düştüğü duruma isyan etti.

Muhalefetin seçimlerden sonra birbirine düşmesine tepki gösteren Sevigen,
"Böyle bir komisyona oy verilir mi bunlara devlet emanet edilir mi? Allah memleketi bunlardan korumuş"
diye konuştu.
İYİ Partili isimlerin son dönemde CHP'yi hedef alan açıklamalarının arkasında Akşener'in olduğunu söyleyen Sevigen,
"Bunları dağıtan Akşener, hırsı var. Oyları düştükçe daha da hırçınlaşacak."
dedi.
Sözlerinin devamında Akşener'in İstanbul ve Ankara'da aday çıkaramayacağını, çıkarsa da 'tavşan adaylar' ile pazarlık yapacağını belirten Sevigen,
"Ben iddia ediyorum ki İmamoğlu'na destek için bir iki ilçe isteyecek. Ganimet paylaşıyorlar. Muhalefetin içine düştüğü durumdan utanıyorum"
dedi.


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#CHP
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