CHP'li Mehmet Sevigen 'muhalefetten utanıyorum' diyerek anlattı: Akşener İstanbul ve Ankara'da tavşan aday çıkarıp ilçelerde pazarlık yapacak

Mehmet Sevigen - Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçimlere gideceklerini söylemişti. Akşener, bugün yaptığı açıklamada, tüm il ve ilçelerde ayrı adayla seçimlere girme kararlarının blöf olmadığını vurgularken, hiçbir pazarlık yapmayacaklarının altını çizdi.
Kılıçdaroğlu'nun olası bir teklifine karşı ne yanıt vereceğine yönelik soruya ise Akşener, "Bizim adaylarımızı destekleme konusunda herkes serbest. Biz artık birbirimizle rakibiz, bu defter kapandı" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının çok şaşırtacak bir isim olacağını söyleyen Akşener, 2024'ün mart ayındaki seçimlerde başarısız olma durumunda 'Bütün sorumluluk bana aittir, ben gereğini yapacağım' diyerek istifa mesajı verdi.
CHP'li Sevigen: Akşener tavşan aday çıkaracak, belediye almak için blöf yapıyor
Akşener'in açıklamalarına ilişkin Haber Global canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan eski Devlet Bakanı ve eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen, muhalefetin içine düştüğü duruma isyan etti.