CHP’nin kuşu iftirayı kabul etti

Yaşar’a, farklı tarihlerde İnce aleyhinde yaptığı paylaşımlar soruldu. “10 milyon doları kimden aldınız Muharrem Bey? Bu paraları dikkat çekmemek için 2’şer bin dolarlık parçalar halinde kimlere bozdurttunuz? Size açıklamanız için 48 saat veriyorum” şeklindeki paylaşımı için Yaşar, “Medyada 10 milyon dolar aldığına dair haberler vardı. Ben de buna nazaran böyle bir tweet attım. Bahse konu olayın gerçeklik payı olup olmadığını dair bir bilgim bulunmamaktadır” cevabını vererek İnce’ye yönelik iftiralarını kabul etti. Yaşar, “Muharrem Bey, size gelen dolarların banknot seri numaralarından takip edildiğini ve kayıt altına alındığını biliyorsunuz dimi?” ve “Sen neden kendi TC numaran ile dolar bozdurmuyorsun Muharrem Bey? Müteahhitlerin bankadan çektiği kayıtlı paranın senden çıktığı ortaya çıkar diye dimi?” gibi paylaşımlarıyla ilgili ise şunları söyledi: “Muharrem Bey’in koruma polisine dolar bozdurttuğunu twetter isimli mecrada buna dair yazılar gördüm. Net olarak kimden gördüğümü hatırlamıyorum ancak daha sonra tweetin silindiğini veya bahse konu hesabın kapandığını gördüm. Bu gönderiyi gördükten sonra ben de böyle bir paylaşımda bulundum ancak bu paylaşımda herhangi bir itham bulunmamaktadır.”