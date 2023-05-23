CHP’nin kuşu iftirayı kabul etti

Muharrem İnce, Oktay Yaşar.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yönelik ‘kaset kumpası’ ve ‘sahte dekont’ soruşturmasının kilit ismi Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar’ın ifadesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Mayıs’ta avukatı Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen’nin ofisinde gözaltına alınan Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP’nin oylarını böleceği için İnce’ye yönelik sosyal medyada karalama kampanyası yürüten Yaşar’ın ifadesi ortaya çıktı.
HABER, PAYLAŞIMLARI KAYNAK GÖSTERDİ
Yaşar’a, farklı tarihlerde İnce aleyhinde yaptığı paylaşımlar soruldu. “10 milyon doları kimden aldınız Muharrem Bey? Bu paraları dikkat çekmemek için 2’şer bin dolarlık parçalar halinde kimlere bozdurttunuz? Size açıklamanız için 48 saat veriyorum” şeklindeki paylaşımı için Yaşar, “Medyada 10 milyon dolar aldığına dair haberler vardı. Ben de buna nazaran böyle bir tweet attım. Bahse konu olayın gerçeklik payı olup olmadığını dair bir bilgim bulunmamaktadır” cevabını vererek İnce’ye yönelik iftiralarını kabul etti. Yaşar, “Muharrem Bey, size gelen dolarların banknot seri numaralarından takip edildiğini ve kayıt altına alındığını biliyorsunuz dimi?” ve “Sen neden kendi TC numaran ile dolar bozdurmuyorsun Muharrem Bey? Müteahhitlerin bankadan çektiği kayıtlı paranın senden çıktığı ortaya çıkar diye dimi?” gibi paylaşımlarıyla ilgili ise şunları söyledi: “Muharrem Bey’in koruma polisine dolar bozdurttuğunu twetter isimli mecrada buna dair yazılar gördüm. Net olarak kimden gördüğümü hatırlamıyorum ancak daha sonra tweetin silindiğini veya bahse konu hesabın kapandığını gördüm. Bu gönderiyi gördükten sonra ben de böyle bir paylaşımda bulundum ancak bu paylaşımda herhangi bir itham bulunmamaktadır.”
İFTİRALARA ‘ELEŞTİRİ’ KILIFI
Söz konusu paylaşımlarının kendi kişisel görüşleri ve eleştiri niteliğindeki paylaşımlar olduğunu savunan Oktay Yaşar, “İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kesinlikle pornografik görüntü paylaşmadım. Ben dekont da yayınlamadım. Bel altı herhangi bir görüntü de yayınlamadım. Benim işim gazetecilik olmasından kaynaklı zaman zaman siyasi lideri eleştiri niteliğinde gönderiler paylaşırım. Bu paylaşımlar da bunlarla ilgilidir” ifadelerini kullandı.
Elektronik ne varsa topla
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde mimar Veli Koçak’ın telefonunda yapılan incelemede, Yaşar’ın imam nikahlı eşi Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Y. ile yaptığı WhatsApp görüşmesi tespit edildi. Koçak’ın, Fatma Y.’ye “Senin oraya geliyorum elektronik ne varsa alacakmışım ve para varsa onları da koyacakmışsın. Baskın olabilir diyor eve sabaha karşı” diye yazdığı görüldü.
İYİ Parti’den destek
Fatma Y., Yaşar’ın tutuklanmasıyla ilgili Twitter hesabından, “Eşim Oktay Yaşar tutuklandı. Bu hukuk dışı uygulamalar son bulana, bu düzen değişene dek kadın başıma dimdik ayakta durarak, eşim için, çocuklarım için mücadelemi sürdüreceğim” paylaşımını yaptı. Bu paylaşıma 7’li Masa’nın ortağı İYİ Parti’den destek geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, bu paylaşımın altına, “Geçmiş olsun” yorumunu yazdı.