CIA'den ajanlık teklifi alan oyuncu Demet Tuncer: 'Seni ülkende üst düzey bürokrat yaparız' dediler reddettim

"Uluslararası güvenlik dersimize giren ve CIA'de analist olarak çalışan profesör ile birkaç makalede birlikte çalışmıştık. İstihbaratın insan unsuruna olan merakımı fark etmiş olmalı ki, benimle çalışmaya devam etti. İnsanları okumak, psikolojik kalıplarını analiz etmek ve beden dillerini neden, nasıl, hangi amaçla kullandıklarını anlamak, beni her zaman çok heyecanlandıran bir alandı ve bu konuda çok başarılıydım. Kariyer haftasında, okula birçok firma tanıtım için gelmişti. İşte o hafta, hocam bana ilginç bir soruyla yaklaştı, 'Demet, ajans için çalışmak ister misin?' dedi. Soruya şaşırarak 'Benim ajansla ne işim olabilir ki? Ne boyum uzun, ne yapım mankenlere uygun' dedim. Sonrasında profesör, Merkez İstihbarat Ajansı'nın (CIA) neden beni istediğini açıkladı."