Gündem Çiftçilere buğday için 1 TL arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek
ANKARA

Çiftçilere buğday için 1 TL arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL 'TMO Alım Primi Desteği' ödenecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Çiftçilere buğday için 1 TL arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan çiftçilere destek verilecek.

  • Ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL 'TMO Alım Primi Desteği' ödenecek.

ÇKS'ye kayıt ve TMO'ya satış şartı

2022 üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklenmeden yaralanmak isteyen çiftçilerin en geç 1 Eylül tarihine kadar ürünlerini TMO'ya satarak 16 Eylül tarihine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları müdürlüklere alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekiyor. Ayrıca bu destekten haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl boyunca hiçbir destekten yararlanamayacak.

O 30 saniyeyi30 yıl gibi yaşadım

O 30 saniyeyi
30 yıl gibi yaşadım

​Tacize uğrayan genç kız öldüresiye dövüldü.
106 gözaltı var

106 gözaltı var

​Kadıköy'deki izinsiz gösteriye polis müdahalesi.
Fiyat istikrarıiçin beş önlem

Fiyat istikrarı
için beş önlem

​Bakan Nebati sosyal medya hesabında paylaştı.

​PKK'lı teröristin ifadesi Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri zora sokacak.

Rus ordusunun Ukrayna'daki kaybını açıkladı.

​Tatil için günlük ev kiralayacaklar dikkat.

Biden kanser mi?

Biden kanser mi?

​Beyaz Saray'dan beklenen açıklama geldi.

​Aynı aileden üç kişi öldü, bir kişi yaralandı.

​29 Temmuz'da lansmanı yapılacak.

​2'si çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.

​Dolandırıcı İtalyan cerrahın ortağı CHP'li vekilin eşi çıktı.

​'Mavi Otobüs'ten sonra yeni belgesel çekiyorlar.

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay müjdeyi verdi.

​"40 milyar dolarlık işi barterla alalım."

​Sıcaklıklar yıl boyu mevsim normallerinin altında seyretti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.