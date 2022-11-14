Cihat Yaycı'dan Taksim'deki saldırının ardından açıklama: Aynı masaya oturmaya kalkanları telin ediyorum

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrası 6 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 81 kişi yaralandı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, "Terör örgütüyle onların destekledikleriyle masaya oturmaya kalkanları telin ediyorum" dedi. Yaycı şu ifadeleri kullandı:

"ÖRGÜTLE VE ÖRGÜTÜN UZANTILARIYLA MASAYA OTURANLARI TELİN EDİYORUM"

Bu tür eylemlerle, terör örgütüyle, uzantılarıyla, onların destekledikleriyle masaya oturmaya kalkanları telin ediyorum ve böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değildir. İnsan hayatının hiçbir önemi yok onlar için en fazla ses getirecek yer neresiyse orada yapıyorlar ve Türkiye’nin güvensiz bir yer olduğu imajı oluşturulmak isteniyor. İstanbul, dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesi. DEAŞ’in de PKK’nın da günümüzde terör örgütlerinin hepsinin arkasında aynı güçlerin olduğu kanaatindeyim. Hedef Türkiye, hedefi Türkiye’ye koyan güçler de belli."

REKLAM

GÜNDEM İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: Teröristin kaçış anı kamerada