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Cizre’de 5 gözaltı

Seçim gecesi Cizre'de sokakları karıştırmaya kalkan PKK yandaşları yakayı ele verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüphelinin kimliği tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4’ü 18 yaşından küçük olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Abdullah Sarica
Burak Doğan
01:28 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sokakları birbirine katanların evlerinden o gece kullandıkları maske ve kıyafetler çıktı.

Sokakları birbirine katanların evlerinden o gece kullandıkları maske ve kıyafetler çıktı.

Seçim gecesi sokakları karıştırmaya kalkan PKK yandaşları yakayı ele verdi. 14 Mayıs akşamı sonuçlar açıklandıktan sonra Şırnak Cizre’de sokağa çıkan PKK yandaşları tek tek yakalanıyor. PKK elebaşı Duran Kalkan, muhalefete her desteği verdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyleyerek, eylem sürecinin başlayacağını ima etmişti. İttifakın başarısız olmasına tepki gösteren Kalkan “Muhalefet sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı” demişti. Seçim akşamı Mezbahane Caddesi üzerinde bir grup terör yandaşı eylem yapmaya kalktı. Polis, havaya ateş edip taşkınlık çıkaran şahıslara anında müdahale edip grubu dağıttı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüphelinin kimliği tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4’ü 18 yaşından küçük olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 3 şüpheli her yerde aranıyor. Şüphelilerin adreslerinde 1 kurusıkı tabanca, 35 fişek, 4 kep, 1 maske, 2 yeşil yelek, 1 yeşil poşu, 1 kurukafa desenli fular ele geçirildi. Dijital materyallere de el konuldu.



#Şırnak
#Cizre
#PKK
#Duran Kalkan
43 dakika önce
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