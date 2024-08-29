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Çocuk felci aşısı için Gazze'de geçici ateşkes kararı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de geçici olarak çatışmalara ara verileceğini duyurdu. DSÖ'den yapılan açıklamada Hamas ile çocuk katili İsrail'in çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılması için üç ayrı bölgede üçer günlük insani duraklama konusunda anlaştığı; aşı kampanyasının 1 Eylül'de başlayacağı belirtildi.

20:24 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:51 - 29/08/2024 Perşembe

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılması için üç ayrı bölgede üçer günlük insani duraklama konusunda anlaştığını duyurdu.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde çocuk felcine yönelik aşı kampanyasının pazar günü başlaması planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Rik Peeperkorn, yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılması için 3 ayrı noktada 3'er günlük insani duraklama konusunda anlaştığını duyurdu.

Geçici ateşkes 1 Eylül'de başlayacak

Peeperkorn, aşı kampanyası kapsamında Gazze Şeridi'nin merkezinde, güneyinde ve kuzeyinde 3'er günlük insani duraklamalar yapılacağını belirterek, "Anlaştığımız şekilde kampanya 1 Eylül'de Gazze'nin merkezinde üç gün sürecek ve aşılama sırasında insani bir ara verilecek" ifadelerini kullandı. Peeperkon, ihtiyaç duyulması halinde her bir bölgedeki insani duraklamanın bir gün daha uzatılacağını aktardı.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), aşı kampanyasının İsrail ordusuyla koordineli bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

DSÖ, 23 Ağustos'ta en az bir bebeğin tip 2 çocuk felci virüsü nedeniyle felç olduğunu doğrulamış, söz konusu vaka bölgede 25 yıldır görülen ilk vaka olarak kayıtlara geçmişti.

Siyonaziler 16 bin 589 çocuğu katletti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Gazzeli Lana'nın İsrail saldırılarında yaşadığı korku nedeniyle saçları döküldü: Savaştan önce saçlarım ipek gibi yumuşacıktı

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 10 ayı aşkın süredir devam ediyor. Siyonistlerin saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de savaştan en çok da masum çocuklar etkileniyor. Saldırıların çocuklar üzerinde psikolojik etkileri her geçen gün derin etki bırakıyor. İşgalcilerin Gazze’ye yönelik bombardımanlarda korku ve panik yaşayan çocukların saçları dökülüyor. Alçak saldırılarda Gazzeli Lana’nın yaşadığı korku ve panik saçlarının dökülmesine yol açtı. Tedavi olmak için yardıma ihtiyacı olan Lana. "Savaştan önce saçlarım ipek gibi yumuşacıktı. Bak şimdi nasıl? Tedavi olmak istiyorum ama paramız yok" sözleriyle çaresizliğinin dile getirdi. Eski günlerinde dönmek isteyen Lana için sosyal medya kullanıcıları, sesinin duyulması ve eski saçlarına kavuşması için yardım çağrısında bulundu.


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