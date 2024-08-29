Çocuk felci aşısı için Gazze'de geçici ateşkes kararı

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 10 ayı aşkın süredir devam ediyor. Siyonistlerin saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de savaştan en çok da masum çocuklar etkileniyor. Saldırıların çocuklar üzerinde psikolojik etkileri her geçen gün derin etki bırakıyor. İşgalcilerin Gazze’ye yönelik bombardımanlarda korku ve panik yaşayan çocukların saçları dökülüyor. Alçak saldırılarda Gazzeli Lana’nın yaşadığı korku ve panik saçlarının dökülmesine yol açtı. Tedavi olmak için yardıma ihtiyacı olan Lana. "Savaştan önce saçlarım ipek gibi yumuşacıktı. Bak şimdi nasıl? Tedavi olmak istiyorum ama paramız yok" sözleriyle çaresizliğinin dile getirdi. Eski günlerinde dönmek isteyen Lana için sosyal medya kullanıcıları, sesinin duyulması ve eski saçlarına kavuşması için yardım çağrısında bulundu.