16/01/2026, الجمعة
G: 16/01/2026, الجمعة
Üniversitemiz ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu hakkında son günlerde dile getirilen ve kamuoyunda ciddi rahatsızlık oluşturan iddialar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından derhal ve hiçbir tereddüde yer bırakmaksızın incelemeye alınmıştır.

Söz konusu iddiaların tarafımıza ulaşmasıyla birlikte;

- İlgili kişiler hakkında görevden uzaklaştırma işlemi uygulanmış,

- Üniversite bünyesinde yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu ivedilikle oluşturulmuş,

- Öğrenci kayıtları, yatay geçiş işlemleri, mezuniyet belgeleri, görevde yükselme süreçleri, sınav evrakları ve dijital sistem log kayıtları dâhil olmak üzere tüm veri ve belgeler inceleme altına alınmıştır.Açık ve net olarak ifade etmek isteriz ki; sahte belge, usulsüz kayıt, mevzuata aykırı görevde yükselme, kamu görevini kötüye kullanma ve her türlü organize işlem iddiası, Üniversitemiz açısından asla tolere edilebilir değildir.

Soruşturma süreci sonucunda;

- Usulsüzlüğü tespit edilenler,

- Görevini ihmal edenler,

- Bilerek veya isteyerek bu süreçlere dâhil olanlar hakkındaen ağır idari yaptırımlar uygulanacak, ayrıca adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi;

- Akademik ve idari dürüstlüğü zedeleyen,

- Kamu güvenini sarsan,

- Kurumsal itibarı hedef alan hiçbir eylemin üzerini örtmez, örtülmesine de müsaade etmez.

Bu süreçte, doğruluğu henüz yargı kararıyla kesinleşmemiş iddialar üzerinden yapılan spekülatif ve yönlendirici açıklamalara itibar edilmemesi; sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından önem taşımaktadır. Ancak şunun da altını özellikle çizmek gerekir ki; tespit edilen her hukuksuzluğun gereği gecikmeksizin yapılacaktır.

Soruşturma tamamlandığında, sonuçlar kamuoyuyla açık ve şeffaf biçimde paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü

