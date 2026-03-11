Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Çöp toplarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Çöp toplarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

22:2011/03/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
59 yaşındaki kadının öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
59 yaşındaki kadının öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çöp topladığı sırada seyir halindeki kamyonun altında kalan 59 yaşındaki Hacer Cidem yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Cidem’in cenazesi otopsi için Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde kamyonun altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza, İlyas Mahallesi Hasan Yılmaz Kurt Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde çöp topladığı öğrenilen Hacer Cidem (59), seyir halinde olan ve S.K. yönetimindeki 59 HB 169 plakalı kamyonun altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Hacer Cidem’in cenazesi otopsi işlemleri için Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



#Tekirdağ
#Hayrabolu
#Çöp Kamyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü okullar ve kamu kurumları, bankalar açık mı? 2026 bayram takvimi