Tekirdağ
Dolandırdığı kişiden aldığı yüklü miktarda altınla kaçarken yakalandı

18:258/03/2026, Pazar
DHA
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli, emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Altınova Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yüklü miktarda ziynet eşyası sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Tekirdağ'da kendisini polis olarak tanıtıp, dolandırmaya çalıştığı F.D.’den aldığı yüklü miktarda altınlarla kaçmak isteyen Ö.F.U., polis tarafından yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde yaşayan F.D.'yi telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını, örgüt üyelerine yönelik operasyon yürütüldüğünü belirterek, evindeki altınları gelen görevliye teslim etmesini istedi. F.D., 3 Mart’ta saat 05.30 sıralarında gelen Ö.F.U.’ya, evdeki altınları koyduğu poşetleri verdi. Ancak durumdan şüphelenen F.D., poşetleri geri almaya çalıştı. Şüpheli F.D.’yi itekleyip yerde sürükleyerek elindeki iki poşet dolusu altını zorla alıp, kaçtı. F.D.'nin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.F.U.'yu Altınova Mahallesi çevre yolunda takip sonucu yakaladı.


Yakalanan şahıs tutuklandı

Yakalanan Ö.F.U.'nun yanındaki çantada 216 çeyrek altın, 15 yarım altın, 47 ata lira, 4 kulplu tam altın, 1 beşibiryerde altın, 56 1 gram paketli altın, 1 adet 0,5 gram altın, 2 adet toplam 20 gram paketli altın, 16 farklı ağırlıklarda altın bilezik, 1 altın kolye, 1 altın bileklik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.U., çıkarıldığı mahkemede, 'Nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma' suçlarından tutuklandı.



