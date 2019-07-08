Gündem Çorluda tren kazasında ölen 25 kişi, raylara karanfiller bırakılarak anıldı
TEKİRDAĞ

Çorlu'da tren kazasında ölen 25 kişi, raylara karanfiller bırakılarak anıldı

Çorlu'da tren kazasında ölen 25 kişi, raylara karanfiller bırakılarak anıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasının birinci yıldönümünde, ölenlerin yakınları ile yaralılar olay yerinde anma töreni düzenledi. Duygusal anların yaşandığı anmada, rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.

Haber Merkezi DHA
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
DHA
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
DHA
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
DHA
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
DHA
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
DHA
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
DHA
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
DHA
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.
DHA
Rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından 3 Temmuz günü yapılan ilk duruşma olaylı geçti. Kazada asıl kusurlu bulunan TCDD personelleri Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, aileler yer olmadığı gerekçesiyle salona giremeyince olaylar çıkmış ve mahkeme heyeti davadan çekilmişti.

Çorlu 2'inci Ağır Caza Mahkemesi, heyetin çekilme kararını ortadan kaldırmasının ardından yeni duruşma günü beklenmeye başladı.

"Sizi seviyoruz' yazılı çeleng bıraktılar"

Olayla geçen duruşmadan 5 gün sonda, kazanan birinci yıldönümünde ölenlerin yakınları, yaralılar, avukatlar ve sivil toplum örgütleri kazanın meydana geldiği Çorlu'nun Sarılar köyünde toplandı. Buradan ellerinde 'Sizi seviyoruz' yazılı çelenkle, kazanın meydana geldiği yere yürüdüler. Yürüyüş sırasında ölenlerin isimleri tek tek okundu. Olay yerinde toplanan yaklaşık 250 kişi, rayların üzerine karanfillerle 'Sizi seviyoruz' yazılı çelengi bıraktılar. Bu sırada ölenlerin yakınları gözyaşları dökerken, duygusal anlar yaşandı.

Aileler, bölgede beklerken bu sırada Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni geçiş yaptı.Trenin geçişi sırasında ise trenin bölgeden yavaş geçmesini tepki gösterip, "Kaza günü daha hızlı gidiyordu, şimdi ise yavaş gidiyor" dedi.

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Aliler adına kazada oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, konuşup, adalet istedikleri söyledi. Öz, şunları söyledi:

  • "Bu raylar üzerinde kaybettiğimiz bugüne dair söylenecek çok söz varken, acıdan başka hiç bir şeyden bahsedemiyoruz. Hepsini özlemle, sevgiyle, hasretle, saygıyla anıyoruz. Bugün bizim yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim söyleyeceğimiz çok sözümüz yok. Onlara bir söz verdik, sözümü yerine getiriceğiz. Gerçekten konuşmak çok zor. Her biri bizimle burada. Ama geçen sene bu saatleri düşündüğümüzde şuan nefes alıyorlardı, inmeyi düşünüyorlardı. Hayallerini düşünüyorlardı. Biraz sonra inecekleri durakları düşünüyorlardı. Ama ne yazık ki biz onları taşların altına gömdük"


Açıklamanın ardından aileler olay yerinden ayrıldı. Ailelerin anma etkinleri sırasında jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

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