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Çorum'da YKS sınavında adayların imdadına zabıta yetişti

Çorum'da YKS sınavında adayların imdadına zabıta yetişti

21:3422/06/2025, Pazar
IHA
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Çorum'da YKS sınavında adayların imdadına zabıta yetişti
Çorum'da YKS sınavında adayların imdadına zabıta yetişti

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk ve ikinci oturumuna geç kalan çok sayıda adayın imdadına yetişti.

Çorum'un çeşitli bölgelerinde sınav öncesinde yerlerini alan Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan, okulunu bulamayan, kimliğini evde unutan ya da ilçelerden gelerek okulu bulamayan öğrenciler için seferber oldu. Çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda harekete geçen ekipler, sınav saatine kadar adayları okullara yetiştirdi. Sınavlar süresince okulların çevrelerinde önemleler de alan sürücülerden okul önlerinden geçen korna çalmaları ve gürültü yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.


Gelen talepler üzerine ilçe terminalinde önlem alan ekipler adayları sınav merkezlerine ulaştırdı.




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