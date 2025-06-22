Çorum'da YKS sınavında adayların imdadına zabıta yetişti

Çorum'un çeşitli bölgelerinde sınav öncesinde yerlerini alan Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan, okulunu bulamayan, kimliğini evde unutan ya da ilçelerden gelerek okulu bulamayan öğrenciler için seferber oldu. Çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda harekete geçen ekipler, sınav saatine kadar adayları okullara yetiştirdi. Sınavlar süresince okulların çevrelerinde önemleler de alan sürücülerden okul önlerinden geçen korna çalmaları ve gürültü yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.