Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ: Gündemimizde termik santral yok

Termik santral iddiasıyla ilgili açıklama yaptı
Dağ, "İzmirli hemşehrilerimizin istemediği, bu şehrin doğasına, havasına, suyuna, yeşiline en ufak zarar veren bir projenin içinde olmadık, olmayacağız." ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Hamza Dağ, göreve gelir gelmez termik santralin aksine hızlıca ağaçlandırma çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.
"Bizim en büyük hayalimiz şehrimizin yeşilini artırmaktır; suyunun, çevresinin daha temiz olması"
İzmir'in her ilçesine 'İzmir Bahçeleri' kuracaklarını da ifade eden Dağ, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: