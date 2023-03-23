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Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza süreci devam ediyor: 11 adayın ikinci günde topladığı imza sayısı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kabul edilen 11 ismin 100 bin imza yarışı devam ediyor. 27 Mart'ta son bulacak sürecin ikinci günü de tamamlandı. İkinci günün sonunda 11 cumhurbaşkanı adayının topladığı imza sayısı belli oldu. 100 bin imza sürecinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, toplamda 51 bin 367 imza topladı. İkinci sıradaki Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise 46 bin 725 imza topladı.

20:51 . 23/03/2023 Perşembe
DHA
Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci günün sonunda atılan imza sayıları açıklandı.

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci günün sonunda atılan imza sayıları açıklandı.

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen 11 adayın, 100 bin imza toplama sürecinin 2'nci günü tamamlandı.

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama sürecinin 2'nci günü tamamlandı. Buna göre 2'nci günün sonunda; Muharrem İnce 51 bin 367, Muhammed Ali Fatih Erbakan 46 bin 725, Sinan Oğan 25 bin 924, Doğu Perinçek 11 bin 792, Yakup Türkal 1645, Erkan Trükten 755, Tevfik Ahmet Özal 567, İrfan Uzun 319, Halil Murat Ünver 211, Hilmi Özden 151 ve Davut Turan 68 imzaya ulaştı.

11 adayın, 27 Mart saat 20.00'ye kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.



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