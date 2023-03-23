Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza süreci devam ediyor: 11 adayın ikinci günde topladığı imza sayısı belli oldu

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama sürecinin 2'nci günü tamamlandı. Buna göre 2'nci günün sonunda; Muharrem İnce 51 bin 367, Muhammed Ali Fatih Erbakan 46 bin 725, Sinan Oğan 25 bin 924, Doğu Perinçek 11 bin 792, Yakup Türkal 1645, Erkan Trükten 755, Tevfik Ahmet Özal 567, İrfan Uzun 319, Halil Murat Ünver 211, Hilmi Özden 151 ve Davut Turan 68 imzaya ulaştı.