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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. "İktidara gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağız" diyen muhalefete tepki gösteren Erdoğan, "Bunlara yuh yetmez. 14 Mayıs'ta bunları siyasi mevta haline getireceğiz" dedi.

14:27 . 21/04/2023 Cuma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Çok farklı bir mekandayız. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını böyle anlamlı bir günde bitirdik ve iki bayramı bir arada yaşadık.

Uzun bir hasretin ardından bu hasret dolu dolu gideriliyor.

Ayasofya’yı yeniden ibadete açmıştık. Hamd olsun o günden beri Ayasofya hep dolu hep canlı. Uzun bir hasretin ardından bu hasret dolu dolu gideriliyor. Sultan Ahmet Camiimizin restorasyonunun hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri herkesi tebrik ediyorum. İstanbul'un en önemli sembollerinden, hatta belki de ilkidir. Burası sadece bir cami değildir; burası kelimenin tam anlamıyla bir külliyedir. İstanbul'un merkezindeki bu yeri ihya etmek ve yaşatmak bizim görevimizdir.

Şu anda muhalefet, 'Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağız." diyor. Yuh yetmez. 14 Mayıs'ta bunları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Sınırlarımız içindeki ve dışındaki binlerce esere biz sahip çıktık. Vakıflarımıza ait eserleri amaçlarına uygun şekilde hizmete sunduk. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerle beraber, durmak yol yola devam"


SULTANAHMET CAMİİ İBADETE AÇILDI
2018 yılından beri restorasyonu devam eden Sultanahmet Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı. 2018 yılı ocak ayında restorasyonuna başlanan Sultanahmet Camii'nde çalışmalarda sona gelindi. 5 yıllık süreçte yalnızca 5 ay ziyarete ve ibadete kapalı olan camide çinilerden kubbelere, halılardan aydınlatmalara kadar pek çok detay yenilendi.
SULTANAHMET CAMİİ'NİN TARİHİ

Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden, kente mührünü vuran Sultanahmet Camisi, Mimar Sinan'ın talebesi Sedefkar Mehmed Ağa'ya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. padişahı Sultan 1. Ahmed Han tarafından inşa ettirildi.

İstanbul'un 7 tepesinden 2'ncisi üzerinde 1609'da yapımına başlanan ve inşaatı 7 yıl 5 ay 6 günde tamamlanan cami, 9 Haziran 1617'de ibadete açıldı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Sultanahmet Camii
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