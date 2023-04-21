Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.
Uzun bir hasretin ardından bu hasret dolu dolu gideriliyor.
Ayasofya’yı yeniden ibadete açmıştık. Hamd olsun o günden beri Ayasofya hep dolu hep canlı. Uzun bir hasretin ardından bu hasret dolu dolu gideriliyor. Sultan Ahmet Camiimizin restorasyonunun hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri herkesi tebrik ediyorum. İstanbul'un en önemli sembollerinden, hatta belki de ilkidir. Burası sadece bir cami değildir; burası kelimenin tam anlamıyla bir külliyedir. İstanbul'un merkezindeki bu yeri ihya etmek ve yaşatmak bizim görevimizdir.
Şu anda muhalefet, 'Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağız." diyor. Yuh yetmez. 14 Mayıs'ta bunları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Sınırlarımız içindeki ve dışındaki binlerce esere biz sahip çıktık. Vakıflarımıza ait eserleri amaçlarına uygun şekilde hizmete sunduk. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerle beraber, durmak yol yola devam"
Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden, kente mührünü vuran Sultanahmet Camisi, Mimar Sinan'ın talebesi Sedefkar Mehmed Ağa'ya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. padişahı Sultan 1. Ahmed Han tarafından inşa ettirildi.
İstanbul'un 7 tepesinden 2'ncisi üzerinde 1609'da yapımına başlanan ve inşaatı 7 yıl 5 ay 6 günde tamamlanan cami, 9 Haziran 1617'de ibadete açıldı.