Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar

"Çok farklı bir mekandayız. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını böyle anlamlı bir günde bitirdik ve iki bayramı bir arada yaşadık.

"Çok farklı bir mekandayız. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını böyle anlamlı bir günde bitirdik ve iki bayramı bir arada yaşadık.

Ayasofya’yı yeniden ibadete açmıştık. Hamd olsun o günden beri Ayasofya hep dolu hep canlı. Uzun bir hasretin ardından bu hasret dolu dolu gideriliyor. Sultan Ahmet Camiimizin restorasyonunun hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri herkesi tebrik ediyorum. İstanbul'un en önemli sembollerinden, hatta belki de ilkidir. Burası sadece bir cami değildir; burası kelimenin tam anlamıyla bir külliyedir. İstanbul'un merkezindeki bu yeri ihya etmek ve yaşatmak bizim görevimizdir.