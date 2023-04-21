Sultanahmet Camii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor

Restorasyonu 2018'den beri devam eden Sultanahmet Camii, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak. 2018 yılı ocak ayında restorasyonuna başlanan Sultanahmet Camii'nde çalışmalarda sona gelindi. 5 yıllık süreçte yalnızca 5 ay ziyarete ve ibadete kapalı olan camide çinilerden kubbelere, halılardan aydınlatmalara kadar pek çok detay yenilendi.

'5 sene 5 ay kapalı kaldı'

Sultanahmet Camii'ndeki restorasyon ayrıntılarını İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi anlattı. Çelebi, "İlk başta 2018 ocak ayında fiziki olarak restorasyona başladığımız bu yerde 2 ay gibi platformun kurulması, şimdi de 2 buçuk ayda sökülürken ziyarete kapatmak zorunda kaldık. Burada 5 yılda 5 aylık bir kapatma söz konusu oldu." diye konuştu.

Çinilerin tek tek bakımı yapıldı

Çelebi, “Yine biliyorsunuz bu camimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi içerisinde 20 binden fazla el işçiliğiyle yapılmış İznik Çinilerini barındırması. Çinilerin tek tek bakımlarını yaptık. Eksik olanları, tümleme metoduyla tamamladık. Caminin içerisindeki metal aksamlarda görmüş olduğunuz turuncu renklerdeki gergi demirlerinin üzerinde özgün çiçek motiflerine rastladık. Sarı olarak gördüğünüz tüm varak çalışmaların hepsi tekrardan elden geçti.” dedi.

Minarelerin onarımı yapıldı

Çelebi, “Camimizin elektrik ve aydınlatma tesisatını tekrardan yeniledik. Camimizin üstünü kapatan kurşun örtüleri değiştirmek suretiyle hepsini yeniledik. Bu alan içerisinde 5 bin tane farklı büyüklükte, ortalama 2 ile 5 ton arasındaki mermer bloklar tek tek numaralandırılarak bir kenara koyup onların bakımlarını, onarımlarını buradaki tesfiyesini sağladıktan aldıktan sonra yağmurdan ve temizlikten dolayı içeride biriken suların önüne geçtik. Bu camimiz altı minareli bir camidir. Buradaki caminin üç tane minaresini, bunların hepsini numaralandırarak bakım ve onarımlarını yaptırıp daha güvenli, daha dayanımı yüksek hale getirdik.” ifadelerini kullandı.











