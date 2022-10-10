​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 35 yaş üstü kadınlara üniversitelerde ek kontenjan tanımlanacak

Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz hazırlık aşamasında olan yeni bir çalışmayı duyurdu ve 35 yaş üstü kadınlara ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
"Hatırlarsanız göreve geldiğimizde Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerine inşa edeceğimizi söylemiştik. Ardından da ulaşım, enerji, tarım, diplomasi bunlarla ayağa kalkacağımızı ülkemizi kalkındıracağımızı söylemiştik. Ülkemizin şartları ne olursa olsun 20 yıl boyunca sözümüzün arkasında durduk. Bu dört başlıktan başlayarak her alanda Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıdık. Birileri bizimle dalga geçti. Biz 76 üniversiteden 209 üniversiteye çıkarken ne gerek var dediler. Ama bilmiyorlardı ki bugün Iğdır'da Muş'ta, Kars'ta, Ağrı'da üniversite olmazsa oradaki yavrularımız oradaki gençlerimiz nerede üniversite tahsilini yapacaktı? Parası, pulu imkanı varsa Ankara'ya, İstanbul'a gelecekti. Yoksa üniversite okuyamayacaktı. Ama şimdi profesörlerimiz, doçentlerimiz, tüm akademisyenlerimiz Kars'a da, Ağrı'ya da, Muş'a da gidiyor, Hakkari'ye de gidiyor ve yavrularımızı evlerinin yanı başındaki üniversitelerde okutuyorlar.
Ufuk budur, ufkunuz varsa işte bu nesli yetiştirirsiniz. Ufkunuz yoksa o zaman yapılacak herhangi bir şey de yok. İşte az önce YÖK Başkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye şu anda bu gelişimi sağlıyorsa atılan bu adımlarla sağlıyor. Gençlerimizin yüksek öğretime erişimini kolaylaştırmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Tabi geçmişte şu sıkıntı da vardı, Güneydoğu'ya, Doğu'ya hocalarımız neyle gidecek? Otobüsle mi gitsin? Öyle herkesin altında otomobil de yok. Hep bunlar konuşuluyordu. Ama şimdi 26 havalimanından 59 havalimanına çıktı. Dolayısıyla hocalarımız artık uçağa binip Muş'a gidebiliyor. Kars'a, Ağrı'ya gidebiliyor. Burada da bir sıkıntı kalmadı. Mesele ufuk, varsa ufkunuz bu işi başarırsınız. Yoksa yaya kalırsınız. Artık bunlar aşıldı. Artık Türkiye Yüzyılı diyoruz ya işte Türkiye'nin Yüzyılı bu alt yapı ile güçlendi.
''SİBER GÜVENLİK MESLEK YÜKSEK OKULLARI KURULACAK''
YÖK, 1981'de Türkiye'de 20 civarında üniversite varken kurulmuştur. Üniversitelerde zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz. YÖK'ün etkinliğini daha da artırmayı hedefliyoruz. Yükseköğretimde vizyoner projeleri hayata geçiriyoruz.
Bunlardan biri siber güvenlik meslek yüksekokullarının kurulmasıdır. Bu yüksekokullarda yetişecek gençlerimiz siber güvenlik alanında ara eleman değil aranan eleman olacaklardır.
35 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR İÇİN DÜZENLEME
Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni çalışma ile 35 yaş üstü kadınlara yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz.
35 yaş üzeri kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız."