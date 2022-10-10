​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 35 yaş üstü kadınlara üniversitelerde ek kontenjan tanımlanacak

Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz hazırlık aşamasında olan yeni bir çalışmayı duyurdu ve 35 yaş üstü kadınlara ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacaklarını söyledi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü için anayasa teklifi açıklaması: Adalet bakanımız çalışmayı Kabine'de sunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Hatırlarsanız göreve geldiğimizde Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerine inşa edeceğimizi söylemiştik. Ardından da ulaşım, enerji, tarım, diplomasi bunlarla ayağa kalkacağımızı ülkemizi kalkındıracağımızı söylemiştik. Ülkemizin şartları ne olursa olsun 20 yıl boyunca sözümüzün arkasında durduk. Bu dört başlıktan başlayarak her alanda Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıdık. Birileri bizimle dalga geçti. Biz 76 üniversiteden 209 üniversiteye çıkarken ne gerek var dediler. Ama bilmiyorlardı ki bugün Iğdır'da Muş'ta, Kars'ta, Ağrı'da üniversite olmazsa oradaki yavrularımız oradaki gençlerimiz nerede üniversite tahsilini yapacaktı? Parası, pulu imkanı varsa Ankara'ya, İstanbul'a gelecekti. Yoksa üniversite okuyamayacaktı. Ama şimdi profesörlerimiz, doçentlerimiz, tüm akademisyenlerimiz Kars'a da, Ağrı'ya da, Muş'a da gidiyor, Hakkari'ye de gidiyor ve yavrularımızı evlerinin yanı başındaki üniversitelerde okutuyorlar.

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Ufuk budur, ufkunuz varsa işte bu nesli yetiştirirsiniz. Ufkunuz yoksa o zaman yapılacak herhangi bir şey de yok. İşte az önce YÖK Başkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye şu anda bu gelişimi sağlıyorsa atılan bu adımlarla sağlıyor. Gençlerimizin yüksek öğretime erişimini kolaylaştırmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Tabi geçmişte şu sıkıntı da vardı, Güneydoğu'ya, Doğu'ya hocalarımız neyle gidecek? Otobüsle mi gitsin? Öyle herkesin altında otomobil de yok. Hep bunlar konuşuluyordu. Ama şimdi 26 havalimanından 59 havalimanına çıktı. Dolayısıyla hocalarımız artık uçağa binip Muş'a gidebiliyor. Kars'a, Ağrı'ya gidebiliyor. Burada da bir sıkıntı kalmadı. Mesele ufuk, varsa ufkunuz bu işi başarırsınız. Yoksa yaya kalırsınız. Artık bunlar aşıldı. Artık Türkiye Yüzyılı diyoruz ya işte Türkiye'nin Yüzyılı bu alt yapı ile güçlendi.

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''SİBER GÜVENLİK MESLEK YÜKSEK OKULLARI KURULACAK''

YÖK, 1981'de Türkiye'de 20 civarında üniversite varken kurulmuştur. Üniversitelerde zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz. YÖK'ün etkinliğini daha da artırmayı hedefliyoruz. Yükseköğretimde vizyoner projeleri hayata geçiriyoruz.

Bunlardan biri siber güvenlik meslek yüksekokullarının kurulmasıdır. Bu yüksekokullarda yetişecek gençlerimiz siber güvenlik alanında ara eleman değil aranan eleman olacaklardır.

35 YAŞ ÜSTÜ KADINLAR İÇİN DÜZENLEME

Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni çalışma ile 35 yaş üstü kadınlara yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz.

35 yaş üzeri kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız."

OYNAT 03:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin teklifine tepki: Eğer samimiysen gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinden sağlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Türkiye'nin geleceğini inşa edecek birikime sahip olduğumuzu her kesimden insanımıza göstermekte kararlıyız. Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrası yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük'' dedi. 'Heyecanla bizi bekleyen milletimizle bazı gerçekleri paylaşacağım' diyen Erdoğan, ''Cumhur ittifakı ortağımız MHP ile gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağız'' ifadelerini kullandı. CHP'nin başörtüsü teklifine de tepki gösteren Erdoğan, ''Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı, bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Gerçi dün açıkladıkları kanun teklifiyle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ama yine de biz söz üzerinden gidelim. Ülkemizde şu anda kamuda veya özel sektörde çalışan hiçbir hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele yok. Kılıçdaroğlu, senin üst düzey yöneticilerin üniversitelerimizde ikna odalarını kurmadılar mı? Kılıçdaroğlu'nun son adımını bir taktik olarak görüyorum, eskiden başörtüsüne bez parçası diyordu. Eğer Kılıçdaroğlu teklifinde samimiyse başörtüsü konusundaki çözümü anayasa düzeyinden sağlayalım. 6'lı masa seni destekleyen arkadaşların da var ya gelin hep birlikte başörtüsü konusunda anayasa düzeyinde düzenleme yapalım'' açıklamasında bulundu.

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