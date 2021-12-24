​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili belediye başkanlarına seslendi: 2024’e değil 2023’e odaklanın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. AK Parti’nin belediyelerdeki başarısıyla milletin gönlüne girmiş ve oradan merkezi yönetime yürümüş bir parti olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BAŞARIYI ARTTIRARAK SÜRDÜRMEMİZ ŞART

Hangi görevde olursak olalım 81 vilayetin tamamındaki belediyeleri, özellikle kendi belediyelerimizi yakından takip ettik. Bu başarıyı arttırarak sürdürmemiz şarttır. Merkezi yönetimde ne kadar güçlü olursak belediyelerimizi de o kadar destekleyebiliriz. Bunun için sizlerden tüm çalışmalarınızı, tüm gayretlerinizi, tüm hesaplarınızı 2024’te yapılacak mahalli idareler seçimine değil, 2023 Haziran’ındaki seçime göre ayarlamanızı istiyorum.

GURUR, KİBİR YAKIŞMAZ

Son seçimlerde CHP’ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz. Ne ülkemizi, ne milletimizi, ne şehirlerimizi, ne de partimizi böyle bir durumla bırakmaya hakkımız yoktur. Bunun için hep birlikte daha çok çalışacağız. AK Parti’de siyaset yapan, görev üstlenen herkes kendi kişisel kariyerinden önce ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek buna göre davranmak mecburiyetindedir.

Birbirimizin başına, sırtına basarak değil el ele, kol kola, gönül gönüle vererek çalıştığımızda büyük başarılara imza atarız. Bir şehirde belediye başkanımız kucaklayıcı olursa, teşkilatımızın diğer birimleri de ona uyacaktır. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Hiçbirinizin size olan güvenimi, itimadımı boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam’da “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu.

AŞMAMIZ GEREKEN İLK BENT 2023

Sizlerden ilk isteğim öncelikle kendi aramızda birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmamızdır. Teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, belediyelerimizle tek yürek, tek bilek olmadan bu işin üstesinden gelemeyiz. Sizlerden ikinci talebim ise tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır. Aşmamız gereken ilk bent 2023’tür. Bunu başardığımızda 2024 için hepimizin eli zaten çok güçlü olacaktır.

ŞAİBEDEN UZAK DURMANIZ ÖNEMLİ

Her türlü şaibeden uzak durmanız önemlidir. Bundan asla taviz veremeyiz. Hiçbir AK Parti belediyesi için Allah göstermesin şaibe konuşulmamalı. İmar planlarından, bindiğiniz araca, ihalelerden özel hayatınıza her konuda kendinize ve bize söz getirecek en küçük söz, şatafat, israf, kibir görüntüsüne meydan vermemelisiniz.

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Elini tutan mı var?

CHP’li belediyelere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Her birinin başına birer ajans dikmişler. O ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi hesabı yok. Bir yıl yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul’da, Ankara’da bunu yaptılar. İkinci yıl makyajları dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren bunların artık insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır. Gerçi Genel başkanlarına bakıp belediye başkanlarının akibetini kestirmek mümkündür.

TERÖRLE İLTİSAKLILARI DOLDURDUNUZ

CHP Genel Başkanı Şanlıurfa’ya gitmiş, meydanı boş bulunca esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip ‘belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım’ demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay, Antalya gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. İstanbul, Ankara, İzmir’i saymıyorum bile. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var? Bu zat tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul’da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Nerede namus? Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular.

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