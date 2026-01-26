Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı

17:23 26/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisine katılanlara rozet taktı.
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisine katılanlara rozet taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantının ardından Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı.

Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP'den AK Parti'ye katıldı.

Dört Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı

Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın
Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut
Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut
Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül




