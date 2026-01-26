Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.
Toplantının ardından Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı.
Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP'den AK Parti'ye katıldı.