Asırlık zulüm düzenini sarsıyoruz

AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başlıca şu mesajları verdi:

Tarihi bir dönüşümün altyapısını oluşturuyoruz. Doğu Akdeniz’den Karabağ meselesine kadar kritik meselelerde ortaya koyduğumuz güçlü irade sayesinde bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Türkiye’nin bölgesel ve küresel gücü yükseldikçe ülkemize yönelik saldırıların da arttığı bir gerçektir.

ASIRLIK DÜZENİ SARSIYORUZ

Bundan daha tabii bir şey olamaz. Çünkü Türkiye yaptığı hamlelerle zulüm ve sömürü üzerine kurulu asırlık bir düzeni kökünden sarsıyor. Artık bölgemizde, başka coğrafyalarda masa başında çizilen haritalar hayata geçirilemiyor, kapalı kapılar ardında yapılan planlar uygulanamıyor. Terör olayları körüklenemiyor. Bu düzeni bozan bir ülkenin hedef tahtasına oturtulmaması mümkün mü? Ama hamdolsun, kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın tarih kendi hükmünü veriyor.

Muradiye Spor Salonu’ndaki kongrede, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı kısa bir konuşma yaptı.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’YE HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ

Bu büyük Türkiye’nin kendi demokratik ve ekonomik önceliklerini belirleme, bunlara göre adımlar atma politikasının ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Bu tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık. Bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir. Büyük ve güçlü Türkiye’ye hiç olmadığımız kadar yakınız. Yeter ki millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım.

ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİYLE YANIP TUTUŞANLAR VAR

Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir. Ülkenin sonraki adımları bakımdan kritik öneme sahiptir ama 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Sizler de görüyorsunuz hala eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, hala vesayetin, darbenin, terörün, sefaletin hakim olduğu o kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler, var güçleriyle çalışıyor.

PERVASIZLIKLARI GİDEREK ARTIYOR

Geçen 18 yılda Türkiye’nin demokratik ve ekonomik kalkınması yolunda büyük mücadeleler, gayretler ve fedakarlıklar sonunda elde ettiğimiz kazanımlara göz dikenler pervasızlıklarını giderek arttırıyor. Millet bunların gerçek yüzünü, gerçek niyetini ve geçmişte bu ülkeye verdikleri zararları bildikleri için hiçbirine itibar etmiyor.

KOKUŞMUŞLUĞU GİZLEME ÇABASI

Kendi partilerinin bünyesini örümcek ağı gibi saran taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık, ahlaksızlık işlerinin üzerini örterek güçlerini korumanın peşinde olanları milletimiz çok iyi görüyor. CHP’nin başındaki zat, partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına tam 56 gündür sessiz. Niye konuşmuyor, neden bütün bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmıyor? Şahsımıza ve partimize yönelik saldırıların artmasının gerisindeki sebeplerden biri de işte ayyuka çıkan bu kokuşmuşluğu gizleme gayretidir.

Bu büyük davayı benimseyenlere kapımız hep açık

Erdoğan, gönül seferberliği anlayışıyla millete kendilerini ne kadar yakından anlatır, yalanları ortaya koyar ve gelecek vizyonlarını paylaşırsa ülkeye ve şehirlerine o derece büyük hizmet etmiş olacaklarını anlattı. Erdoğan, “Bu süreçte özellikle göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kendini bu büyük ailenin, bu büyük davanın bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de kapımız da partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk, bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Kuru kuruya demokratlık yapmadık

Erdoğan, AK Parti’nin yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletin hizmetine adayan bir parti olduğunu belirterek, “Dolayısıyla AK Parti yöneticisi, her gün, her an milletimizle birlikte olan kişidir. Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Demokratlıkları zoru görene kadardır. Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların da yüzleri seçimden seçime görülür. Biz, şartlar ne olursa olsun milli iradeye bağlılığımızı, milletimize olan hizmetkarlığımızı sürdüren bir kadroyuz. Partimiz kapatma dahil pek çok tehditle yüzleşirken de vesayetin cenderesinde mücadele ederken de darbecilere karşı direnirken de hep bu anlayışla hareket ettik. Önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın, milli iradeyi üstün kılma mücadelemizden taviz vermediğimiz gibi başlattığımız yatırımları, projeleri, icraatları da en küçük bir kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık” dedi.

