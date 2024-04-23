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Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı'na seçilen Kadir Özkaya ile bir araya geldi.

Halil Akkoç
14:24 - 23/04/2024 mardi
Yeni Şafak
Kadir Özkaya - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kadir Özkaya - Cumhurbaşkanı Erdoğan

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası titremeli kendine gelmeli

Irak ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK/PYD/YPG terör örgütü Irak’ın da istikrarına, kalkınmasına, huzuruna bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması Irak’ın da çıkarınadır. Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Biz bu konuda kararlıyız. Terörle ve terör örgütleriyle birlikte yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara meydanı asla bırakmayacağız." dedi. Erdoğan, "İslam dünyası bu soykırımlara varan katliamlar zincirinin oluşturduğu titremeyle kendine gelmezse, reflekslerini tamamen kaybetme tehlikesiyle yüzleşir. Onun için de bizim burada sessiz kalmamız mümkün değildir. Bütün sinir uçları nerede ise onları harekete geçirmemiz şarttır. Gazze konusu şu anda İslam dünyasının en önemli meselesidir. İslam dünyasının odaklanması, çözüm için akıl yürütmesi, gerçekçi ve etkili politikalar üretmesi gereken yer Gazze’dir." ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Anayasa Mahkemesi
#Kadir Özkaya
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