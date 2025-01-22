Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazına katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bolu'da Kartalkaya yangınında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir"
Ayrıntılar geliyor...
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