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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’ye sert çıktı: Teröristlerin izi HDP ya da CHP’ye çıkıyor

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Mersin’de polisi şehit eden teröristi geçmişte “gazeteci” diyerek savunan CHP’ye sert çıktı: Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin, ucu ya HDP ya CHP’nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar. HDP’yi meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde, yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır, olacaktır.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’ye sert çıktı: Teröristlerin izi HDP ya da CHP’ye çıkıyor
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin sert açıklamalar yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Hamdolsun teröristler anında hak ettikleri karşılığı bularak ila cehenneme zümera kavuştular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP’ye ya CHP’nin ‘gazeteci, siyasetçi, sivil toplum temsilcisi’ diyerek sahip çıktığı kesimlere ya da Batı ülkelerine çıkar. HDP’yi allayıp pullayarak, meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır, olacaktır.”

BATIL DAVANIZA FEDA ETTİNİZ

“Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı” programında da bu konuya değinen Erdoğan, “İki tane terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum, parlamentoda olan parti. Adı parti. Ama dikkat edin, terörist olarak kullandığı iki kadın. İki kadın kendilerini patlatıyor ve Mersin’de bunlar ölüyor. Bu nasıl bir vicdan? Nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti? Üstelik de polisevimizi imha etmeye çalışırken. Bunlar hangi yüzle ‘Biz Türk siyasi hayatında varız’ diyecekler. Yüzlerce kadın bu batıl terör davası için kendilerini yok etti” ifadelerini kullandı.

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