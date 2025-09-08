Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocukları suça sürükleyenlere karşı küresel adım attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, 18 yaş altı gençlerin suça karışmasıyla ilgili artan tartışmalara değindi.

Konuyu çok yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Bugünkü menfur saldırı dahil, hepimizin yüreğini yakan cinayet ve suçların faillerinin bu yaş grubundan olması halkımızda haklı bir infiale yol açıyor. Organize suç şebekeleri, terör örgütleri ve sokak çeteleri bu yaş grubundaki çocukları özellikle hedef alıyor.” dedi.

"Mesele çeşitli boyutlarıyla ele alınmalı"

Dijital platformlar, popüler kültür ürünleri, şiddet içerikli oyunlar ve gayrimeşru yaşam tarzını özendiren yapımların sorunun büyümesinde etkili olduğunu söyleyen Erdoğan, meselenin sosyolojik, psikolojik, pedagojik ve ailevi boyutlarıyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

"Mevzuat düzenlemesi dahil sorunun üzerine gideceğiz"

“Millet olarak sadece huzurumuzu ve güvenliğimizi değil, geleceğimizi de ilgilendiren bu sorunu el ele vererek çözmek zorundayız.” diyen Erdoğan, hükümetin sorunun daha fazla kronikleşmeden mevzuat düzenlemeleri de dahil olmak üzere sorunun üzerine gideceğini kaydetti.

Dijital dünyada çocuk hakları için tarihi adım

Erdoğan, çocukların korunmasına yönelik uluslararası bir adım attıklarını da duyurarak, “Bugün ülkemizdeki çocuklarla birlikte tüm dünya çocukları için anlamlı bir adım attık. İmzaladığımız ‘Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’ ile küresel bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Beş dilde hazırlanan sözleşmeyi özellikle anne babaların dikkatle okumasını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.







