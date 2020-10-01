Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyorsa ya bölgeyi ve tarihini bilmiyordur ya da kafasında başka hesaplar yapıyordur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi. Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtası'nı selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı Açılışı'nda konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılışına katılıyor. https://t.co/PJVJMMGOVA — Yeni Şafak (@yenisafak) October 1, 2020

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya kadar her yerde kardeşlerimize samimi destek veren Meclisimiz, milletimizle birlikte tüm dostlarımızın da umut kaynağı olduğunu göstermiştir.

Bu mücadelenin kıyamete kadar süreceğini bilerek daima hazırlıklı, daima güçlü, tedbirli olacağız.

Türkiye'yi demokrasiye bedel ödemeden sahip olmuş bir ülke diye itham edenler, umarız 15 Temmuz gecesi bu bühtanlarından dolayı utanç duymuşlardır.

OYNAT 00:55 'Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılı açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Ermenistan çatışmasıyla ilgili olarak 'Bölgedeki kalıcı barışın yolu Ermenistan'ın işgal ettiği her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak' BiP'te paylaş

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Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarındayız

2.Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası düzen artık her alanda çatırdıyor salgın döneminde yaşanan bu yıkılışın çok daha açık görülmesini sağlamıştır. Bu çarpık düzenin aynı şekilde devam etme şansı kalmamıştır. Dünya 5’ten büyüktür işte bu gerçeğin ifadesidir.

Karadeniz’de Kırım’ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir. Dağlık Karabağ’ı işgal eden Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı ile başlayan çatışmalar bunun en somut örneğidir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu burada bir kez daha belirtmek istiyorum.

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Burada bir kez daha Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanların koruma mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Minsk Grubu’nun hala ateşkes arayışı içinde olmaları kabul edilebilir bir şey değildir işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüm olsun. İşte şimdi netice zamanı ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attılar. İşgalcilere sessiz kalanların sözünün bizim nezdimizde kıymeti yoktur.

OYNAT 00:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Minsk Üçlüsü'ne Karabağ'da çözümün yolunu gösterdi Yeni yasama yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 yıldır çözüm bulmayan Minsk Grubuna, tek çözümün işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çıkması olduğunu söyledi. BiP'te paylaş

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Ermenistan yönetimini Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak

Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor.

Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak.

Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum.

OYNAT 00:55 'Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılı açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Ermenistan çatışmasıyla ilgili olarak 'Bölgedeki kalıcı barışın yolu Ermenistan'ın işgal ettiği her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak' BiP'te paylaş

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Doğu Akdeniz

Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik potansiyelin paylaşımıyla ilgili anlaşmazlıkların hakkaniyet temelinde çözülmesi öncelikli tercihimizdir.

Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür.

Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği’nin inisiyatifi ve ağırlığı ile çözüme kavuşmuş tek bir sorun yoktur. Tam tersine, Birliğin müdahil olduğu her kriz, yeni boyutlar kazanarak büyümüştür.

Kudüs bizim şehrimizdir, bizden bir şehirdir

Birinci dünya savaşında, gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu şehirde, hala Osmanlının direniş izlerine rastlamak mümkündür. Yani Kudüs bizim şehrimizdir, bizden bir şehirdir.

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Mazlum Filistin halkının her platformda haklarını dile getirmeyi, ülkemiz ve milletimiz adına bir şeref kabul ediyoruz.

Türk ekonomisi krizlere karşı daha hazırlıklı yapıya kavuştu

Türk ekonomisi, yaşadığı bunca saldırı ve şok ardından kırılganlıklara karşı daha dayanıklı, krizlere karşı daha hazırlıklı yapıya kavuştu.