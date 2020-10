Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyorsa ya bölgeyi ve tarihini bilmiyordur ya da kafasında başka hesaplar yapıyordur Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi. Erdoğan, Genel Kurul'da 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, "Türkiye olarak, kendimizi 'iki devlet tek millet' olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan, "Dünyada Suriye meselesine her boyutuyla müdahil olma hakkında sahip bir ülke varsa o da Türkiye'dir. Her kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyorsa ya bölgeyi ve tarihini bilmiyordur ya da kafasında başka hesaplar yapıyordur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 01 Ekim 2020, 13:59 Son Güncelleme: 01 Ekim 2020, 15:18 AA Yeni Şafak