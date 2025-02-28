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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer arasında Rusya-Ukrayna telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer arasında Rusya-Ukrayna telefonu

22:0928/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Starmer'in görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Starmer'in görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barışı kolaylaştırmak için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı barışla sonuçlanarak sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barışı kolaylaştırmak için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya hazır olduğunu belirtti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#İngiltere Başbakanı
#Keir Starmer
#Telefon

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