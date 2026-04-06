Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topluyor: Masada 3 kritik konu var

09:076/04/2026, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündeminde Orta Doğu'daki savaş ve yansımaları, Gazze ve Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Kabine'yi topluyor. Nisan ayının ilk toplantısında birbirinden önemli konular masada yer alacak.

SAVAŞ VE YANSIMALARI ELE ALINACAK

Yaklaşık 40 gündür devam eden ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş, savaşın bölge ülkelerine yansımaları ve yürütülen barış diplomasisi elbette Kabine'nin ana gündem maddesi olacak.

Toplantıda Orta Doğu'daki savaş, ekonomiye etkileri mercek altına alınacak. Olumsuzluklardan Türkiye'nin en az etkilenmesi için ilave tedbirler değerlendirilecek.

GAZZE'DE BİTMEYEN DRAM DA MASADA OLACAK

Öte yandan İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki son durum da değerlendirilecek. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik diplomatik adımlar incelenecek. Gazze'ye insani yardımlar da bu kapsamda görüşülecek.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNDE SON DURUM

Toplantıda ayrıca 'Terörsüz Türkiye' süreci, 1,5 yıldır yürütülen çalışmalardaki son durum ve komisyonun hazırladığı nihai rapor kapsamında atılacak yasal adımlar değerlendirilecek.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Türkşeker işçi alımı ne zaman? Türkşeker işçi alımı kadro dağılımı nasıl, hangi branşta olacak?