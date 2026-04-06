Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topluyor: Masada 3 kritik konu var

Yaklaşık 40 gündür devam eden ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş, savaşın bölge ülkelerine yansımaları ve yürütülen barış diplomasisi elbette Kabine'nin ana gündem maddesi olacak.

Toplantıda Orta Doğu'daki savaş, ekonomiye etkileri mercek altına alınacak. Olumsuzluklardan Türkiye'nin en az etkilenmesi için ilave tedbirler değerlendirilecek.

Öte yandan İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki son durum da değerlendirilecek. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik diplomatik adımlar incelenecek. Gazze'ye insani yardımlar da bu kapsamda görüşülecek.