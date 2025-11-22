Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Carney ile görüştü: Savunma sanayi iş birliğini geliştirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Carney ile görüştü: Savunma sanayi iş birliğini geliştirmek istiyoruz

20:5622/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney ile görüşmesinde, iki ülke arasında savunma sanayi iş birliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini vurguladı. Erdoğan, son dönemde ivme kazanan bu alandaki iş birliğinin derinleştirilmesinin Türkiye ve Kanada’nın ortak menfaatine olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney ile görüşmesinde Türkiye ile Kanada arasında savunma sanayi alanında işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini, bu minvalde son dönemde ivmelenen işbirliğinin daha da derinleştirilmesinin iki ülkenin müşterek menfaatine olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre kabulde, Türkiye ile Kanada ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini, ticaret, enerji, teknoloji, hava ulaştırması gibi alanlarda ilişkileri derinleştirme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

İki müttefik olarak Türkiye ile Kanada arasında savunma sanayi işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini belirten Erdoğan, bu minvalde son dönemde ivmelenen işbirliğinin daha da derinleştirilmesinin iki ülkenin müşterek menfaatine olacağını kaydetti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Kanada
#G20 Liderler Zirvesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...