Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli, Erdoğan’ı kapıda karşıladı. Saat 14:00’te başlayan ve 1 saat süren görüşmede iç ve dış siyaset konuları masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre, iki liderin ajandasında, 2024 yerel seçim hazırlıkları ile ekonomide atılan adımlar geniş yer tuttu.





RUSYA ZİYARETİ DE GÜNDEME GELDİ

İki lider, 1 Ekim’de yeni yasama dönemine başlayacak olan TBMM’nin gündemindeki konuların yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Rusya’ya yapacağı ziyareti de ele aldı. Öte yandan terörle mücadele ve İsveç’in NATO üyeliği konusu ve ekonomide atılan adımlar üzerinde duruldu.





AKŞENER’İN ÇAĞRISI CİDDİYE ALINMAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tüm siyasi partilere yerel seçimlere ayrı ayrı girme çağrısı için, “Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur” diyen Bahçeli, yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı ile işbirliklerinin süreceklerini ifade etmişti.





EN SON 13 TEMMUZ’DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile en son 13 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirmişti. İki liderin görüşmesi yaklaşık bir saat sürerken, görüşmenin ana gündem maddeleri İsveç’in NATO üyeliği konusu ve emekli maaşları olmuştu.





Yüzüncü yıla özel marş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinlikler gerçekleştirilecek. Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tebrikat töreniyle devam edecek. Kutlamalar kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek “30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı” iki bölümden oluşacak. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın saat 19.00’daki gösterisiyle başlayacak programa 4 bin 500 kişinin katılımı bekleniyor. Programda, ağırlıklı olarak askeri unsurlar, şehit ve gazi yakınları bulunacak. İstiklal Marşı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetlilere hitap edecek. Şarkıcı Ferhat Göçer, daha sonra MSB Armoni Mızıkası eşliğinde şarkılar seslendirecek. Programın ikinci bölümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı film gösterimi ve ışık gösterisi olacak. Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl, Özdemir Erdoğan gibi sanatçıların bulunduğu jürinin oylarıyla birinci seçilen 100. Yıl Marşı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirilecek. Oylamada ikinci ve üçüncü sırada yer alan marşların çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren ilk dört marşın söz yazarı ve bestecilerine plaket takdim edecek.



