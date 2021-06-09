Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçını andı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı. Erdoğan, mesajında, "Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekânın cennet olsun kızım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçını andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

  • "Tayini Batman Kozluk’a çıktığında “bayrağımızın olduğu her yer bizim” demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu.
  • Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek.
  • Mekânın cennet olsun kızım..."

Aybüke öğretmenin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti
HAYAT
Aybüke öğretmenin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti


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