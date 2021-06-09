Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
- "Tayini Batman Kozluk’a çıktığında “bayrağımızın olduğu her yer bizim” demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu.
- Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek.
- Mekânın cennet olsun kızım..."
Tayini Batman Kozluk’a çıktığında “bayrağımızın olduğu her yer bizim” demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu.#AybükeYalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek.
Mekânın cennet olsun kızım... pic.twitter.com/6reBlqEWN9
Tayini Batman Kozluk’a çıktığında “bayrağımızın olduğu her yer bizim” demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu.#AybükeYalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek.