Aybüke öğretmenin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti
Batman'da PKK'lı teröristler tarafından henüz 22 yaşındayken şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Gençliğinin baharında tüm hayalleri yarım kalan Aybüke öğretmen bugün memleketi Çorum'da yad edilecek. Çorum Belediyesince şehidin adını taşıyan kültür merkezi hizmete açılacak. Osmancık Belediyesince 4 bin 600 metrekare alana yaptırılan ilçenin en büyük parkına da şehit öğretmenin ismi verildi. Ayrıca sosyal medya kullanıcıları da "henüz 22" etiketiyle Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ölüm yıldönümünü hatırlatıyor.
Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmenliği yapan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, mesleğe yeni başlamış ve eğitim aşkıyla yanıp tutuşuyordu.
Takvimler 9 Haziran 2017'yi gösteriyordu. Eğitim döneminin son günüydü. Aybüke öğretmen, öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktı.
Ancak hain bir terör saldırısının kurbanı oldu.
Belediye başkanının aracını hedef alan PKK'lı teröristlerin açtığı ateşin ortasında kaldı Aybüke öğretmen. Yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.
Son yolculuğa uğurlanırken tabutunda beyaz duvak ve çok sevdiği folklor şapkası vardı. Milyonlar onun için gözyaşı döktü, dua etti, teröre lanet okudu.
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Kanı yerde kalmadı
Kahraman Mehmetçik, 3 yıl önce Aybüke öğretmenin intikamını aldı. O hain saldırı emrini veren "Agit Baran" kod adlı terörist, Batman'ın Sason ilçesinde etkisiz hale getirildi.
Memleketi Çorum'da anılacak
Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı'nın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4'üncü yılında memleketi Çorum'da çeşitli programlarla anılacak.
Osmancık Şehitliği'nde bugün koronavirüs tedbirleri gözetilerek yapılacak törende kabir ziyaretinin ardından şehit öğretmen için dua edilecek.
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi hizmete açılacak
Çorum Belediyesince inşa edilen Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi törenle hizmete açılacak. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, şehit öğretmenin ismini Gülabibey Mahallesi'ne inşa edilen kültür merkezinde yaşatacaklarını bildirdi.
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Çorumluların şehidin hatırasına sahip çıktığını belirten Aşgın, "Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017'de şehit oldu. Biz de 9 Haziran 2021'de kültür merkezimizin açılışını yapıyoruz. Kültür merkezimizin ismini Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi olarak belirledik. Şehit öğretmenimizin ismini Çorum'da ilelebet yaşatacağız" ifadesini kullandı.
Osmancık'ın en büyük parkına ismi verildi
Çorum'un Osmancık ilçesindeki en büyük parka da şehit öğretmenin ismi verildi.
Osmancık Belediyesi, Koyunbaba Mahallesi'ne inşa edilen 4 bin 600 metrekarelik parkın ismini "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Parkı" olarak belirledi.
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık'ın gururu şehit öğretmenin isminin ilelebet parkta yaşatılacağını söyledi.
Yalçın'ın, başarıyla sürdürdüğü öğretmenlik mesleğinde çocukların sevgisini kazandığını vurgulayan Gelgör, "Biz de Aybüke öğretmenimiz adına çocuklara güzel bir park yaptık. Osmancık'ın en büyük mahallesi olan Koyunbaba Mahallesi'nde adına şanına yakışır, şehidimizin ismini ilelebet yaşatacak en güzel, en büyük parkı inşa ettik. Vefatının 4'üncü yılında şehit öğretmenimizi rahmetle yad ediyoruz. Vatanımız ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.