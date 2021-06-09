Hayat Aybüke öğretmenin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti
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Aybüke öğretmenin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti

Batman'da PKK'lı teröristler tarafından henüz 22 yaşındayken şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Gençliğinin baharında tüm hayalleri yarım kalan Aybüke öğretmen bugün memleketi Çorum'da yad edilecek. Çorum Belediyesince şehidin adını taşıyan kültür merkezi hizmete açılacak. Osmancık Belediyesince 4 bin 600 metrekare alana yaptırılan ilçenin en büyük parkına da şehit öğretmenin ismi verildi. Ayrıca sosyal medya kullanıcıları da "henüz 22" etiketiyle Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ölüm yıldönümünü hatırlatıyor.

Haber Merkezi AA
Aybüke Yalçın öğretmenin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti (Aybüke Yalçın kimdir, nasıl öldü??
Şenay Aybüke Yalçın

Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmenliği yapan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, mesleğe yeni başlamış ve eğitim aşkıyla yanıp tutuşuyordu.

Takvimler 9 Haziran 2017'yi gösteriyordu. Eğitim döneminin son günüydü. Aybüke öğretmen, öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktı.

Ancak hain bir terör saldırısının kurbanı oldu.

Belediye başkanının aracını hedef alan PKK'lı teröristlerin açtığı ateşin ortasında kaldı Aybüke öğretmen. Yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

Son yolculuğa uğurlanırken tabutunda beyaz duvak ve çok sevdiği folklor şapkası vardı. Milyonlar onun için gözyaşı döktü, dua etti, teröre lanet okudu.

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kimdir, nasıl şehit oldu?
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Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kimdir, nasıl şehit oldu?

Kanı yerde kalmadı

Kahraman Mehmetçik, 3 yıl önce Aybüke öğretmenin intikamını aldı. O hain saldırı emrini veren "Agit Baran" kod adlı terörist, Batman'ın Sason ilçesinde etkisiz hale getirildi.

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Şehit Aybüke Yalçın'ın ismini 'bedavadan nam sahibi olunmaz' diyerek mezun olduğu okuldan sildirmek istiyorlar: Başvuruyu Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit Kurucusu Hasan İleri yaptı

Memleketi Çorum'da anılacak

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı'nın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4'üncü yılında memleketi Çorum'da çeşitli programlarla anılacak.

Osmancık Şehitliği'nde bugün koronavirüs tedbirleri gözetilerek yapılacak törende kabir ziyaretinin ardından şehit öğretmen için dua edilecek.

Aybüke öğretmenin kanı yerde kalmadı
GÜNDEM
Aybüke öğretmenin kanı yerde kalmadı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi hizmete açılacak

Çorum Belediyesince inşa edilen Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi törenle hizmete açılacak. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, şehit öğretmenin ismini Gülabibey Mahallesi'ne inşa edilen kültür merkezinde yaşatacaklarını bildirdi.

Çorumluların şehidin hatırasına sahip çıktığını belirten Aşgın, "Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017'de şehit oldu. Biz de 9 Haziran 2021'de kültür merkezimizin açılışını yapıyoruz. Kültür merkezimizin ismini Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi olarak belirledik. Şehit öğretmenimizin ismini Çorum'da ilelebet yaşatacağız" ifadesini kullandı.

Şehit Aybüke öğretmenin babasından duygulandıran sözler: Bugün yine aynı yere tayini çıksa yine gideriz
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Şehit Aybüke öğretmenin babasından duygulandıran sözler: Bugün yine aynı yere tayini çıksa yine gideriz

Osmancık'ın en büyük parkına ismi verildi

Çorum'un Osmancık ilçesindeki en büyük parka da şehit öğretmenin ismi verildi.

Osmancık Belediyesi, Koyunbaba Mahallesi'ne inşa edilen 4 bin 600 metrekarelik parkın ismini "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Parkı" olarak belirledi.

Aybüke öğretmen gelin duvağıyla uğurlandı
GÜNDEM
Aybüke öğretmen gelin duvağıyla uğurlandı
  • Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık'ın gururu şehit öğretmenin isminin ilelebet parkta yaşatılacağını söyledi.

Yalçın'ın, başarıyla sürdürdüğü öğretmenlik mesleğinde çocukların sevgisini kazandığını vurgulayan Gelgör, "Biz de Aybüke öğretmenimiz adına çocuklara güzel bir park yaptık. Osmancık'ın en büyük mahallesi olan Koyunbaba Mahallesi'nde adına şanına yakışır, şehidimizin ismini ilelebet yaşatacak en güzel, en büyük parkı inşa ettik. Vefatının 4'üncü yılında şehit öğretmenimizi rahmetle yad ediyoruz. Vatanımız ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Teröristler tarafından katledilen Aybüke öğretmenin adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak
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Batman'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulan modern halk kütüphanesinde, Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı yaşatılacak.
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman'a, yaklaşık 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip, 4 katlı, 750 metrekarelik okuma ve araştırma salonlarının yanı sıra görme ve işitme engelliler ile çocuklar için özel alanların bulunduğu, dış görünümü kitap şeklinde dizayn edilen modern bir halk kütüphanesi kazandırıldı.
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150 bin kitap kapasiteli, aynı anda 1200 kişiye hizmet verebilecek, çok amaçlı salonlarıyla da farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kütüphanenin birinci katı çocuklara tahsis edildi.
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Bu katta her yaştan çocuk için oyun ve okuma salonları, aktivite alanı, oyuncak kütüphanesi, masal okuma odası ve cep sineması gibi alanlar oluşturuldu.
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Vatandaşlar bu modern halk kütüphanesine şehit Aybüke öğretmenin adının verilmesini talep etti. Talebin Valilikçe iletilmesi üzerine Bakanlığın da onayı ile kütüphane Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, yapının Türkiye'nin en modern kütüphanelerinden biri olduğunu söyledi.
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Kütüphanenin iç ve dış tasarımıyla büyük ilgi gördüğünü belirten Aslanlı, Daha önce 24 saat esaslı çalışıyorduk. Kütüphanemiz pandemiden dolayı mesai saatleri içinde, tedbirleri uygulayarak hizmet vermekte. İnşallah pandemi biterse bu güzide eser 24 saat halkımızın hizmetinde olacak. dedi.
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Aslanlı, kütüphaneye Kozluk'ta şehit edilen Yalçın'ın isminin verildiğini anlatarak, Aybüke öğretmen, eğitim noktasında çocuklarımıza rehberlik ederken şehit olmuştu. Bu ışık saçan yere ışık saçan öğretmenin isminin verilmesi çok isabetli olmuştur. Bu ismi veren Bakanlığımız ve buna vesile olan Valimize teşekkür ediyorum. diye konuştu.
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Üniversite öğrencilerinden Şevval Sevim, yeni açılan kütüphanede ders çalıştığını söyledi. Gayet ferah ve insanın içini açan bir atmosferi var. diyen Sevim, sağlıklı ortamda ders çalışma imkanı bulduklarını belirtti.
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Yusuf Yargun da ders çalışmak için kütüphaneye geldiğini ifade ederek, Kütüphane gerek dış görünüşü gerekse de iç ortamı olarak çok güzel. Kaynaklar bayağı geniş. Çok kitap var. Aradığımız her türlü kaynağı bulabiliyoruz. şeklinde konuştu.
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Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.
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Teröristler tarafından katledilen Aybüke öğretmenin adı Batman'daki kütüphanede yaşatılacak
Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Kültür ve Turizm Bakanlığınca kurulan modern halk kütüphanesinde yaşatılacak. 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip, dış görünümü kitap şeklinde dizayn edilen 150 bin kitap kapasiteli kütüphane, aynı anda 1200 kişiye hizmet verebilecek, çok amaçlı salonlarıyla da farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, "Bu ışık saçan yere ışık saçan öğretmenin isminin verilmesi çok isabetli olmuştur" dedi.

Şehit öğretmenin söylediği türkü yürekleri dağladı
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Şehit öğretmenin söylediği türkü yürekleri dağladı
Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerin silahlı saldırısında, aracıyla olay yerinden geçerken kurşunların hedefi olan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın söylediği türkü yürekleri parçaladı.

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Aybüke öğretmen için klip hazırladılar
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Aybüke öğretmen için klip hazırladılar
Batman'da PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın, üniversiteden sınıf arkadaşları şehit öğretmen için çektikleri klibi sosyal paylaşım sitesine yükledi. 9 Haziran Cuma günü Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonrası şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden 25 sınıf arkadaşı, Aybüke öğretmenin sevdiği iki türküyle klip hazırladı. Aybüke Yalçın'ın 7'si atanmış 25 öğretmen arkadaşı Konya'da bir araya geldi. Arkadaşları Aybüke öğretmenin sevdiği 'Mağusa Limanı' ve 'Pencereden Kuş Uçtu' isimli türküleri seslendirmek için Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü çevresinde klip hazırladı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın sesiyle başlayan klip, arkadaşları tarafından devam ettiriliyor. Türkü son kısmında "Uyan Aybükem uyan, uyanmaz oldun, yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun" sözleriyle sona eriyor.


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