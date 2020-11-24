Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kimdir, nasıl şehit oldu?
Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında hainlerin terör saldırısında, henüz 7 aylık öğretmen iken 22 yaşında şehit edilen Aybüke Yalçın, Öğretmenler Günü'nde unutulmadı. Yüzlerce kişi hayatının baharında şehit edilen müzik öğretmeni Yalçın'ı kabir başında andı. 'Beni öldürende yoktur din iman' sözlerinin yer aldığı Mağusa Limanı türküsünü seslendirdiği videosuyla hafızalara kazınan Aybüke öğretmen, internette en çok aranan isimlerden biri oldu. Peki, Aybüke Yalçın kimdir, nasıl şehit edildi? İşte Aybüke Yalçın'ın hayatı ve şehit edilmesiyle ilgili tüm detaylar...
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, şehit edilen öğretmenler de unutulmadı. Türkiye'yi yasa boğan Aybüke Yalçın, simge isimlerden birisi olmuştu. Mesleğe yeni başlayan ve eğitim aşkıyla yanıp tutuşan Aybüke öğretmen, hain bir saldırıda şehit düşmüştü. Peki şehit öğretmen Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın kaç yaşındaydı, aslen nereliydi, nerede şehit oldu? Detaylar haberimizde...
Aybüke Yalçın kimdir?
1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya gelen Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Yalçın, Öğretmen olmanın sevincini sosyal medya hesabından "Öğretmen oldum ben" cümlesiyle paylaştı ve 2016 Ekim'de Batman'ın Kozluk ilçesine atandı.
Aybüke öğretmen nasıl şehit oldu?
Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri Batman Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sırasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Aybüke Yalçın, vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın, kızlarını kalplerinde yaşatıyor. Baba Yalçın, Aybüke'siz bir yılı daha geride bıraktıklarını, her anne ve baba için evlatlarının yokluğunun çok acı olduğunu söyledi. Ülkede yaklaşık 40 yıldır terör saldırılarından birçok ailenin etkilendiğini belirten Yalçın, "Çok canlara kıyıldı. Bunlardan biri de Aybüke öğretmendi. Aybüke öğretmen; ülkesini, milletini seven, saygılı, aynı zamanda idealist bir öğretmendi." diye konuştu.
22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.