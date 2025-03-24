Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset tüccarlarına kurban edeceğimiz tek bir gencimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar programları devam ediyor.

Erdoğan bu kapsamda bugün Beştepe'de Eğitim Ailesi ile İftar programına katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu milleti köklerinden koparmak isteyen kültür emperyalizmine geçit vermemek bizim asli sorumluluğumuz.

Bilinçli, erdemli nesiller yetiştirmek siz hocalarımızla birlikte hepimizin en önemli önceliğidir.

Geçmişin tek tipleştirici modellerinden çok çektik.

Son 23 yılda birçok alanda yaptığımız sessiz devrimi eğitim sahasında da gerçekleştirdik.

Eğitim alanında devrim gerçekleştirdik.

Müfredatta yaptığımız reformları fiziki takviyelerle güçlendirdik.

Çağın ihtiyaçları değiştikçe biz de kendimizi buna göre uyarlıyoruz.

Geriden gelen değil, evlatlarımızı yarının dünyasına hazırlayacak bir vizyonla hareket ediyoruz.

Eğitimde attığımız güçlü adımları siz değerli öğretmenlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda da inşallah çok daha dirayetli şekilde gerçekleştireceğiz.

Eğitim kendi sesini bulmak, kendi eserini ortaya koymaktır.

Eğitim özüne ve değerlerine sahip kalarak tekamül edebilmektir.

Evrenseli ıskalamadan kendi kavramlarımızla düşünebilmeliyiz.

Ancak kendi kelimelerimizle tefekkür edebildiğimiz takdirde yeni sözler söyleyebilir, yeni değerler kazandırabiliriz.

Özellikle nüfus artış hızımızın alarm verdiği bu dönemde genç zihinlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle işlemeniz, birer pırlantaya dönüştürmeniz geleceğimiz adına büyük önem arz ediyor.

Her kuşak bir sonraki neslin farklılıklarına odaklanıyor.

Eksiklerine hatalarına büyüteçle bakarak hakkaniyetli tespitler yapmakta zorlanıyor.

Gençlere yönelik karamsar yaklaşımı doğru bulmuyorum.

Ben yeni nesilden çok ümitvarım.

Şuurlu bir gençlik fırtına gibi esiyor.

Dünyayı takip eden, eğitimi önemseyen, göğsümüzü kabartan Teknofest neslinin gümbür gümbür geldiğini görüyorum.

Nasıl ki FETÖ'ye, terör örgütlerine, marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek gencimiz de yoktur.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.