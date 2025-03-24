Yunan basını Batı'yı uyardı: Eğer bunu yapmazsanız Erdoğan kendi masasını kurar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satma fikrine olumlu yaklaşmasının ardından Yunan basınına konuşan uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Masada yer verilmezse, o kendi masasını kurar" uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkiye’ye F-35 satışına sıcak bakması, Yunanistan’da gündemin baş sırasına yerleşti.
Yunan basını, Trump’ın Ankara’ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiğini belirterek, “Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması ihtimali gündemde” yorumunda bulundu.
Haberde, Erdoğan ile yapılan görüşmenin, Trump’ı Türkiye’ye F-35 satışı ve yaptırımların kaldırılması konusunda yeniden düşünmeye sevk ettiği vurgulandı.
"Türkiye çitin bu tarafında olması lazım"
Yunan basını, uzman görüşmelerine de haberde yer verdi.