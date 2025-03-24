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Yunan basını Batı'yı uyardı: Eğer bunu yapmazsanız Erdoğan kendi masasını kurar

Yunan basını Batı'yı uyardı: Eğer bunu yapmazsanız Erdoğan kendi masasını kurar

11:4524/03/2025, Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Yunan basınının gündeminde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Yunan basınının gündeminde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satma fikrine olumlu yaklaşmasının ardından Yunan basınına konuşan uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Masada yer verilmezse, o kendi masasını kurar" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkiye’ye F-35 satışına sıcak bakması, Yunanistan’da gündemin baş sırasına yerleşti.


Yunan basını, Trump’ın Ankara’ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiğini belirterek, “Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması ihtimali gündemde” yorumunda bulundu.


Haberde, Erdoğan ile yapılan görüşmenin, Trump’ı Türkiye’ye F-35 satışı ve yaptırımların kaldırılması konusunda yeniden düşünmeye sevk ettiği vurgulandı.




"Türkiye çitin bu tarafında olması lazım"


Yunan basını, uzman görüşmelerine de haberde yer verdi.


Türkiye'nin önemli bir ekonomi olduğundan bahseden uzmanlar, Türkiye'nin Rusya ve Çin ile yürüttüğü ilişkileri kastederek,
"Türkiye çitin bu tarafında olması lazım. Tedarik zinciri açısından buna ihtiyacımız var"
dedi.

ABD'nin nadir toprak minerallerinin çıkarılması konusunda Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini de sözlerine ekleyen uzman,
"Türkiye'nin çok daha fazla madencilik altyapısı var. Afrika'daki madencilik faaliyetlerimizde bize yardımcı olabilirler" i
fadelerini kullandı.

"O kendi masasını kurar"


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyulması gerektiğinin altını çizen uzman,
"Erdoğan'a masada yer vermezseniz, o kendi masasını kurar"
uyarısında bulundu.



#Yunanistan
#Türkiye
#Erdoğan

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