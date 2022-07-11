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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl koridoru konuları ele alındı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, en büyük temennilerinin Ukrayna’ya barışın gelmesi olduğunu vurgulayarak, Ukrayna’nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasında çözümün her halükarda diplomasi yoluyla olacağını, bunun için de müzakere masasının açık tutulması gerektiğini belirten Erdoğan, İstanbul sürecinde kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Erdoğan ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı video mesajında Türkçe olarak yaptığı bayram tebriği için kendisine teşekkür etti.

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