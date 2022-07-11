Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, en büyük temennilerinin Ukrayna’ya barışın gelmesi olduğunu vurgulayarak, Ukrayna’nın tahıl ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılması için Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasında çözümün her halükarda diplomasi yoluyla olacağını, bunun için de müzakere masasının açık tutulması gerektiğini belirten Erdoğan, İstanbul sürecinde kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Erdoğan ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı video mesajında Türkçe olarak yaptığı bayram tebriği için kendisine teşekkür etti.

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