Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama: Tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum

'Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum.