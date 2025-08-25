Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama: Tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum

12:2425/08/2025, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, 'Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.


Erdoğan mesajında;

Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum.


