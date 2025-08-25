Yeni Şafak
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

09:4725/08/2025, Pazartesi
G: 25/08/2025, Pazartesi
AA
YKS tercih sonuçları açıklandı.
2025 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, adayların sonuçlarını ykssonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebileceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.


Adaylar, sonuçlarını
adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

2025 üniversite kayıt tarihleri ne zaman?


YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.


Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.



YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak?


YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanlara bağlı olarak ek yerleştirmeler yapılacak.



