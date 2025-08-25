2025 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, adayların sonuçlarını ykssonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebileceğini duyurdu.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.
2025 üniversite kayıt tarihleri ne zaman?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanlara bağlı olarak ek yerleştirmeler yapılacak.