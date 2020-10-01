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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan AYM yapısında değişiklik ve idam düzenlemesiyle ilgili onaylarım mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM yapısında değişiklik ve idam düzenlemesiyle ilgili 'onaylarım' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Meclis, idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde, onama makamı olarak ben de bunu onaylarım. Parlamento AYM ile ilgili yeni adım atarsa ben buna katılırım'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Meclis, idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde, onama makamı olarak ben de bunu onaylarım.

Parlamento AYM ile ilgili yeni adım atarsa ben buna katılırım.

Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım.

HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması) Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır.

Ayrıntılar geliyor...

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