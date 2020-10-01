Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM yapısında değişiklik ve idam düzenlemesiyle ilgili 'onaylarım' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Meclis, idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde, onama makamı olarak ben de bunu onaylarım.

Parlamento AYM ile ilgili yeni adım atarsa ben buna katılırım.

Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım.

HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması) Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barışın yolu Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor

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