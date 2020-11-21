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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne mesaj: Türkiye, dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi öncesinde video mesaj yayınladı. Erdoğan, "Koronavirüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi öncesinde video mesaj yayınladı. Videoda Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: "Bu seneki G-20 Liderler Zirvesi'ni Kovid 19 sebebiyle sanal ortamda düzenlemek zorundayız. Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın ekonomiden ticarete beşeriden ilişkilere kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın aynı zamanda din, dil, bölge, ırk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin fertlerinin olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır.

Koronavirüs salgını G-20'nin sorumluluğunu artırdı

Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek taleplerine müspet cevap vererek salgınla mücadele çabalarında dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur. Koronavirüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'ye mesaj: Türkiye, dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur
OYNAT 02:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'ye mesaj: Türkiye, dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen G20 zirvesine videolu mesaj gönderdi. Mesajda birlik ve beraberlik çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye, salgınla mücadele boyunca yardım çağrısında bulunan dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur'' ifadelerini kullandı.

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  • Küresel bir sorun karşısında, küresel dayanışmanın değerini çok daha iyi anladığımız bir dönemde gerçekleşen G-10 Liderler Zirvesi'nin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum."

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