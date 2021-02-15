Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gara açıklaması: İlk etapta bütün inlerine gireceğiz demiştik 42 tane terörist bu esnada gebertildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Mübarek Receb-i Şerif'inizi tebrik ediyorum. Tüm insanlık ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ülkemizin son 40 yılına damga vuran terör meselesi ile ilgili geçmişten bugüne gelen ve geleceğe de uzanan bir perspektifte hasbihal etmek istiyorum.

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal-2 harekatında şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu kardeşlerimizin bir kısmı 5 ay, bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne nasıl kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. Bu operasyonların yapıldığı gece bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. İlk etapta bütün inlerine gireceğiz demiştik ya, 42 tane terörist bu esnada gebertildi.

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Bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada köşe noktaya sıkıştırarak en son bunlardan biri, biz Meclis'te bununla ilgili soruşturma önergesi vererek, bunun detaylarını Meclis'te gündeme getirecekler. Bu sabah Naci beyle konuştuk, bunun adımını atacağız. Bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol.

İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce TIR bunlar tank getirdiler, mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristler de bizim güvenlik güçlerimizle orada savaştılar. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bize samimi davranacaksınız, teröristlerin yanında yer almayacaksınız, eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.

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Tabi batı bundan anlar mı? İsterse anlasın isterse anlamasın. İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var. Evlere şenlik, hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi yanında ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük.

Yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. Bunun içinde Türk silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gerçekleştirdiği operasyonda 51'i ölü 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ordumuzun zaman ve mekan sınır tanımaksızın ülkemizin ihtiyaç duyduğu milletimizin bekası için her harekatı kendi imkanları ile yürütecek seviyeye ulaşması ile hamdolsun gurur duyuyoruz.

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Artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Ordumuz zaman ve mekan tanımaksızın gereken her harekatı kendi imkanlarıyla yürütebiliyor. Türk ordusu önünde durabilecek terör örgütü ya da piyon yoktur.

Son harekatımızda bu gerçeği biz bir kez daha gördük.

Terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor. PKK kaçamayacağını anlayınca yıllar önce kaçırdığı vatandaşlarımızı şehit etti.

Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de teröre sempati besleyen herkesin eline bulaşmıştır.

Vicdansızlara bak. Bomba var, her türlü silah var ama çakı yok.

Bay Kemal bunları iyi öğren. Bu öyle sıradan değil. Kimin nerede ne yaptığını biz gayet iyi biliyoruz. Sen de öğreneceksiniz. İstesen de istemesen de öğreneceksin. Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez. Bu gerçekleri iyi öğreneceksiniz.

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Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de bunları iyi tanı. PKK'nın bu ilk sivil katliamı değil.

2023'te bir başka seçim yaşayacağız Rize'de. Sadece Rize'de değil. Türkiye'nin neresinde hemşehrilerimiz varsa. Her yerden bir başka inşallah heyecan doğuracağız. Hiç endişeniz olmasın. Biz dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Ne diyor Rabbimiz... 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz. Onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz.' İşte bütün mesele bu. Biz kendimize bakacağız. Biz ne olacağız...

Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Buradan bir müjde daha vereceğiz. Şimdi kardeşlerimiz Rize-Artvin Havalimanı Aralık 2021'de Ulaştırma Bakanım diyor ki 'Bitiriyoruz'

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Türkiye'nin 81 vilayetinde hepsinde de eğitimde sağlığa adaletten güvenliğe spordan sosyal desteklere kadar her konuda belli standartların üzerinde hizmet alıyor.

Bir tarafta SİHA, bir taraf İHA öbür tarafta Ayasofya. Gençliğimizin rüyasıydı bunlar. Şimdi gerçekleşti.

Salgının olduğu dönemde kongre yapıyoruz. Salon dolu. Yarın da Trabzon'da kongre yapacağız.

Terör örgütünün başını artık tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir.

Bu terör örgütünün son mensubunu da etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah o gün yakındır.

Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdik. Irak sınırlarında teröristleri kıskaca alıyoruz.

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Bir gece ansızın her yerde teröristlerin tepesine binecek güce, imkana sahibiz. Teröristler güvendikleri dağlara kar yağdığını birer birer bilmelidir.

Yakında terör örgütünün tutunacak hiçbir dalı kalmayacak. Buradan terör örgütü PKK'nın içinde kandırılmış tüm gençlere sesleniyorum.

Gelin, kurtulun. Anneleriniz sizi Diyarbakır'daki o çadırda bekliyor. Sizden önce gelenlere sorarsanız bu gerçeği öğrenirsiniz. Unutmayın vakit daralıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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