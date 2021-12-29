Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan öğretmenlere müjde Kanun teklifi TBMMye sunuldu
EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, öğretmenlere bir müjde verdi. Erdoğan paylaşımında, "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan öğretmenlere müjde: Kanun teklifi TBMMye sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek
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Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini açıkladı.

Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen arasındaki ayrım kaldırıldı: İşte tüm detaylar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şurası'nda milyonlarca öğretmeni ilgilendiren müjdeleri tek tek sıraladı.
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Eğitim alanında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Öğretmenlik Meslek Kanunu çalışmalarına da değindi.
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Kanun teklifinin kısa sürede TBMM'ye sunulacağını açıklayan Erdoğan, \"Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar.\" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kanun ile öğretmenlerin ve eğitim camiasının kazanımlarını da şu şekilde sıraladı:<br><br>
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\"Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz.<br><br>
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Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz.<br><br>
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Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar.<br><br>
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Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız.<br><br>
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Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır.<br><br>
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Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz.
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Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar.
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Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz.
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Sözleşmeli öğretmenler aynı haklara sahip olacaklar.
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Ek göstergeleri söz verdiğimiz gibi 3600'e çıkaracağız.
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Sözleşmeli öğretmen ayrımını da ortadan kaldıracağız.
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Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen arasındaki ayrım kaldırıldı: İşte tüm detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şurası'nda milyonlarca öğretmeni sevindirecek haberleri bir bir sıraladı. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen farkının kaldırılacağını belirten Erdoğan, maaşlara da zam yapılacağını ifade etti. İşte eğitimde reform niteliği taşıyan müjdenin tüm detayları....

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