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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Israrlı provokasyonlara aldırış etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Erdoğan'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı çarpıcı açıklamalarda, "Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara aldırış etmemekteyiz." ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.

Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz."

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