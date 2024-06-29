Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiği: İlk durak Astana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Gazze meselesine de değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Gazze'deki bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Türkiye olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz.