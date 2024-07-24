Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu düşürme hedefi güçlü bir şekilde korunuyor

Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi OVP'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl ilan edilen OVP'de ana çerçeveye bağlı olduklarını ifade eden Yılmaz, “Özellikle enflasyonu düşürme temel hedefi güçlü bir şekilde korunuyor ama dünyada ve Türkiye'de gelişmeler oldu. Bunları dikkate alarak OVP'yi güncellemiş olacağız. Özellikle makroekonomik çerçeve ve rakamlar dünyadaki ve Türkiye'deki gerçekleşmelere bağlı olarak güncellenecek. Yine yapısal reform bölümümüzde gerçekleşmeler var belki ilaveler olacak. Bunu katılımcı bir şekilde yapacağız. Bütün bakanlarımız kendi alanlarında ilgililerle, STK'larla ve meslek kuruluşları ile bu konuda fikri olan kesimlerle görüşmelerini yapacaklar. Eylül'de Cumhurbaşkanımızın onayıyla OVP'yi güncellemiş olacağız. Kararlı bir şekilde de uygulamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.