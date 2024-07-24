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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu düşürme hedefi güçlü bir şekilde korunuyor

Ekonomideki son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''Enflasyonu düşürme hedefi güçlü bir şekilde korunuyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri dikkate alarak OVP'yi güncellemiş olacağız'' açıklamasında bulundu.

12:41 - 24/07/2024 Çarşamba
DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyada ve Türkiye'de meydana gelen gelişmeler olduğunun altını çizerek, “Eylül'de Cumhurbaşkanımızın onayıyla Orta Vadeli Program'ı (OVP) güncellemiş olacağız. Kararlı bir şekilde de uygulamaya devam edeceğiz” dedi.


Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi OVP'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl ilan edilen OVP'de ana çerçeveye bağlı olduklarını ifade eden Yılmaz, “Özellikle enflasyonu düşürme temel hedefi güçlü bir şekilde korunuyor ama dünyada ve Türkiye'de gelişmeler oldu. Bunları dikkate alarak OVP'yi güncellemiş olacağız. Özellikle makroekonomik çerçeve ve rakamlar dünyadaki ve Türkiye'deki gerçekleşmelere bağlı olarak güncellenecek. Yine yapısal reform bölümümüzde gerçekleşmeler var belki ilaveler olacak. Bunu katılımcı bir şekilde yapacağız. Bütün bakanlarımız kendi alanlarında ilgililerle, STK'larla ve meslek kuruluşları ile bu konuda fikri olan kesimlerle görüşmelerini yapacaklar. Eylül'de Cumhurbaşkanımızın onayıyla OVP'yi güncellemiş olacağız. Kararlı bir şekilde de uygulamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.


Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan kararlılık vurgusu: Dezenflasyon süreci başladı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda OVP tedbirleri ve hazırlık süreci ele alındı. Toplantı sonrası yapılan ilk açıklamada, "Ekonomimizin yol haritası olan On İkinci Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program (OVP)’da belirlediğimiz eylemleri etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uyguluyor ve olumlu sonuçları almaya devam ediyoruz" denildi. Ayrıca programın temel hedefi olan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sayesinde geçiş süreci tamamlandığı ve Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başladığı aktarıldı.

#OVP
#Cevdet Yılmaz
#Ekonomi
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